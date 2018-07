Lidli tulek elavdab Eesti reklaamiturgu

Lidli tulek elavdab oluliselt jaekaubanduse sektori turundust.Leedu Kommunikatsiooniagentuuride Liidu tegevjuht ja meediaagentuuri Vizeum juht Saulius Šukaitis Best Marketingile.

Šukaitis lausus Leedu reklaamiturust rääkides, et tema kõhutunne ütleb, et jaemüügisektor on kasvamas, sest Lidl tegutseb väga konkurentsitihedal turul.

Küsimusele, kas Lidl on Eestisse sisenemisel raputamas ka Eesti turgu, vastas ta: "Ma ei usu, et nad Eestis kuidagi teisiti toimetaks, mistõttu ma soovitan silma peal hoida, mida nad teevad mujal Ida-Euroopa riikides ja oodata sama. Ma pakun, et see elavdab oluliselt jaekaubanduse sektori turundust, lausus ta.

Pikemalt saab intervjuud lugeda Best Marketingist.