Linnar Viik: milles peitub tehnoloogiliste lahenduste edu võti?

Tallinnas toimunud Creative Unioni korraldataval ürituste sarjal Ambition, alapealkirjaga "Loovus ja uus meedia", rõhutas Viik, et igasugused taustteadmised - sotsiaalsed, kultuurilised kui ka religioossed - võivad olla määravaks tehnoloogiliste lahenduste vastuvõtmisel. "Võtame näiteks Eesti ID-kaardi. Oleme aastaid aidanud üritada sama teha Gruusias ja praegu ka Ukrainas, kuid selle õnnestumisel on väga suureks takistuseks see, kui patriarhid peavad inimeste numbritega määratlemist halvaks endeks," tõi ta näiteks.

Sellest lähtuvalt tõdes Viik, et igasugune tegevus, nii ka digilahenduste kasutuselevõtt, peab olema läbimõeldud. "Ei tohi üle doseerida maitseainetega, mida ei oska kasutada," juhtis ta ettevõtjate tähelepanu sellele, et kuigi võimalusi näib palju ja lahendused on kättesaadavad, siis tulemust saavutada aitavad vaid need, millega oskame ümber käia.

Uue meedia teemadel võtsid sõna veel kommunikatsioonibüroo Dalton juht Ivo Kallasmaa, portaali Geenius.ee asutaja Henrik Roonemaa ning UK-st pärit ja Eestis kanda kinnitanud ettevõtja Robin Hawksworth.

Ivo Kallasmaa tõdes mitmetele edukatele rahvusvahelistele kogemustele tuginedes, et ettevõttele kampaania loomisel ei tohi hoolimata uue meedia laialdastest võimalustest unustada ka n-ö traditsioonilist meediat. "Kordaläinud kampaania tähendab seda, et läbi on mõeldud strateegiliselt kõik sammud ning enamasti algavad need ikkagi just traditsioonilise meedia kaasamisest. Uus meedia annab seejuures võimaluse leida traditsioonilisele meediale väljund, et veelgi täpsemini jõuda sinna, kus on kliendid," ütles ta.