LÕPUKS OMETI: Tallinn Marketing Week õpetab, kuidas muuta turundus rahamasinaks

Kas turundus on sinu organisatsioonis kulu või teenimisallikas? 15.-19. mail juba kolmandat aastat toimuv Tallinn Markerting Week (TMW) keskendub turunduse võtmeküsimusele: kuidas muuta turundus tüütust kulust rahamasinaks. Kokku viiel päeval saab maikuu keskpaigas turundusnädala raames kümne seminari ja kolme praktikumi vahendusel Kultuurikatlas kohtuda 30 juhtiva turunduspraktikuga Eestist ja kaugemalt.

„Selle aasta fookuse oleme pannud selgelt sellele, et näidata praktiliste näidete varal, kuidas muuta turundustegevus igas organisatsioonis kulu asemel tuluks,“ rääkis TMW peakorraldaja ja Marketingi Instituudi juht Anu-Mall Naarits. „Selleks aga, et turundus muutuks rahamasinaks, tuleb teada neid turundusvaldkondi ja kaasaegseid võtteid, mis võimaldavad tuule tallamise asemel väga täpselt iga tegevust mõõta. Ning loobuda neist tegevustest, mis tulu ei too. Hea näide on üks valdkond, neuroturundus, kus täna enne toodete ja teenuste lansseerimist kas veebis või füüsilises maailmas saab neid neuroturunduse vahenditega testida, hoides mõtetutelt reklaami- ja tootmis- ja laokuludelt kokku väga suuri summasid. Need võimalused on turundajate käeulatuses olnud vaid paar-kolm aastat ja Eestis valdavalt tundmatud.“

Palju seminare eraldi külastamiseks

Lisaks neuroturundusele vaatab TMW sügavamalt silma sellistele kaasaja trendivaldkondadele nagu shopper marketing, community marketing management, kliendi loodud turundus, lokaalne turundus, B2B sisuturundus, turunduse automatiseerimine ja tõmbeturundus.

Ettekandjate seast leiab firma Brain Company kaasasutaja ja tegevjuhi Andrew Kislovi, digiturunduse firma LumoLink tegevjuhi Artem Daniliantsi, digitaalse käitumise valdkonna teadlase dr Jillian Ney, Nortali tuluteaduse kontseptsiooni juhi Helen Ageringi Rootsist, jpt.

„Tallinn Marketing Week ei ole üks pikk konverents, vaid hulk erinevaid seminare ja töötubasid, kuhu nutikamad ettevõtted on eelnevatel aastatel saatnud terved oma turundusmeeskonnad. Igaüks saab valida just selle teema, mis talle kõige olulisem tundub ja jätta vahele selle, millest ta juba piisavalt teab,“ selgitas Anu-Mall Naarits. „Oleme progammi püüdnud kokku sättida nii, et ka väikesed ja keskmise suurused firmad, omavalitsused ja MTÜd saaks praktilisi nõuandeid, kuidas omas valdkonnas turunduskulud mõõdetavamaks muuta ja tuluks pöörata.“ Turunduse rahamasinaks muutmise kohta on turundusnädalal välja pakkuda ka temaatiline seminar.

Tallinn Marketing Week toimub juba kolmandat aastat ja on suurim turundusüritus Tallinnas, mida on külastanud üle poole tuhande inimese.

Lisainfo: Anu-Mall Naarits, Marketingi Instituut, 5079441