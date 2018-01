Lühemaks ja odavamaks: Facebook avaldas uuringu sellest, kuidas inimesed videoreklaame tarbivad

Facebook avaldas uuringu selle kohta, kuidas nende kasutajad reageerivad erinevatele videoreklaami formaatidele ja mida brändid saaks teha, et olla oma kampaaniatega efektiivsemad, vahendab Business Insider.

Uuring sisaldas viit videoreklaami formaati: 1) Facebooki postituste seas olev videoreklaam; 2) video alguses või keskel olev mitte vahele jäetav reklaam; 2) vahele jätmist võimaldav video alguses või keskel olev reklaam; 4) Stories-formaat ja 5) otsetelevisioon.

Uuring võimaldab reklaamijatel teada saada, kuidas edukamalt jõuda aina enam mobiilidesse suunduva publikuni. USA tarbijad veedavad keskmiselt viis tundi päevas mobiilses seadmes. See oli 2016. aasta 4. kvartali tulemus ning oli toona 20% rohkem kui aasta varem. Lisaks vastasid 94% inimestest, et vaatavad telefoni samal ajal kui nad jälgivad telekat ja tihti just reklaamipauside ajal, teatas Facebook. Digitaalsel plarvormil on reklaamil palju eri vorme, samal ajal kui teles on normiks 30-sekundiline vahelejätmist mitte võimaldav reklaam. See tähendab, et mobiilsel teel reklaamival firmal peab olema arsenalis väga erinevaid strateegiaid, et olla edukas.

Millised on Facebooki videoreklaami uuringu kolm peamist tulemust:

Vahele jätmist võimaldavad reklaamid on kõige sarnasemad telereklaamidele. Neid pannakse tavaliselt külge videotele, mida kasutajad eriti meelsasti ja aktiivselt vaatavad. Kui kasutaja on parasjagu nö sisu vaatamisele orienteeritud, siis vaatavad nad ka need reklaamid ära, isegi koos häälega. Facebook täpsustab, et nende reklaamipausidel on üle 70-protsendiline lõpuni vaatamise osakaal. Facebook prioretiseerib tugevamalt meie uudisvoos just neid videoid, mis on pikemad ja millele saab lisada video eel ja selle ajal jooksvaid reklaame.

Vaid pooled televaatajad vaatavad telereklaame enam kui kahe järjestikkuse sekundi jooksul. See ei tähenda, et need oleks ebaefektiivsed, aga telereklaamide tegijad peaksid suutma oma sõnumit kommunikeerida kiiresti. Telekanalid on sellele ka reageerinud. Fox ja AMC on hakanud eetrisse laskma ka 6-sekundilisi reklaame.

„Stories" reklaamid on kõige kiiremini kasvav reklaamiformaat. Snapchat ja Instagram Stories'il on 178 ja 300 miljonit kasutajat päevas. Nemad on ka selle formaadi suurimad vedajad. Stories formaat koosneb tihti kasutajate endi poolt loodud videotest. See tähendab, et nende jaoks tehtud reklaame ei pea kalli raha eest tootma, et need oleks edukad, ütleb Facebook. Ka siin tuleb brändidel sõnum kiiresti välja tuua, sest kasutajad saavad reklaame kiiresti vahele jätta. Ad Age andmetel jätavadki näiteks Snapchati kasutajad tihti reklaami vahele juba peale sekundi möödumist.