Maineka majandusajakirja aasta 50 mõjukama seas on kaks turundajat

Bloomberg on juba aastat kokku võtmas ja nende 2017. aasta 50 „aastat iseloomustava" inimese seas on ka kaks turundusinimest. Kes nad on?

Tegemist on esimese "Bloomberg 50" nimekirjaga, mis toob ära tippjuhid, ettevõtjad, eksperdid ja meelelahutajad, kelle 2017. aasta on ära teeninud esile toomise ja aplausi. Mõnel puhul ka vaid esile toomise. Jeff Bezose, Elon Muski ja Robert Muelleri kõrval on ära toodud ka Paul Gaudio ning Alessandro Michele nimed.

Tegemist ei ole pingereaga vaid lihtsalt 50 nimega. Ei ole esikohta ega mingeid punkte.

Välja toodute seas on Adidase globaalne loovjuht Paul Gaudio, kelle leidlikkus aitas Adidasel minna mööda Nike'i Jordani brändist. See on väga oluline tagasitulek Saksamaa spordirõivaste tootja poolt. Adidas on endaga sidunud sõna „cool". Gaudio on suutnud sulandada tehnoloogilise funktsionaalsuse tänava-stiiliga. Tema mõju UltraBoost tossude müügiedule on olnud silmaga nähtav. Esimese kolme kvartaliga kasvas müügitulu 14%, Nike'il oli see samal ajal umbes 3%. Kuna spordikauplused on kolme-triibu-tooteid täis, siis on Adidas hakanud oma kraami edukalt müüma ka Amazonis.

Teine turundaja nimekirjas on Gucci loovjuht Alessandro Michele. Ta alustas selles rollis 2015. aastal ja ta on viimas firmat uude ajastusse ning toonud Gucci nime taas moeloojate tippu. Tööstuse viimase aja märksõnad on massturg ja kiirmood. Nii ongi Michele üks vähestest, kes lisab sellesse maailma artistlikust. Emaettevõtte Keringu tegevjuht François-Henri Pinault kutsub seda „loominguliseks jultumuseks". Pinaulti sõnul on brändi taassünni taga just Michele ja Gucci tegevjuht Marco Bizzarri.

Väga kena, et majandusväljaanne austab loovaid inimesi.