Mainekas valgusdisainer Eestis ürituste korraldamisest: siised standardid on seikluslikumad kui Pariisis või Londonis

Balti riigid on koht, kus ma näen potentsiaali. Selle piirkonna standardid natukene seikluslikumad kui see, millega Pariisis või Londonis harjunud ollakse, kinnitas ACT Light Desingi asutaja ja peadisainer Koert Vermeulen Best Baltic Eventsi blogis.

Ürituste korraldajad tunnevad Koerti väga hästi. Tema loodud valgustust ja visuaalset stsenograafiat on kasutatud mitme maineka projekti raames. Sinna hulka kuuluvad esimese noorte olümpiamängude ava- ja lõputseremoonia Singapuris ning "Tree of Life" ("Elupuu") installatsioon World Expo 2015 maailmanäitusel.

«Jätka lauset» küsitlus:

Korraldasin oma esimese ürituse...

Ma ei ole kunagi üritusi korraldanud. Parem oleks öelda, et esimest korda aitasin ürituse toimumisele kaasa siis, kui olin 11 aastane. Ma aitasin diskoril muusikat mängida, samal ajal kui ta ise tüdrukud taga ajas. Ongi kõik. Diskor oli 14 aastat vana ja ma ise olin alles 11 :))

14. eluaastaks töötasin juba päriselt - seadistasin valgustust, olin diskor, aitasin kontserte läbi viia. Selles vanuses otsustasin, et minu edu võti peitub valgustuses. Nooremana ma seda ei taibanud. See lihtsalt pakkus mulle huvi. Tegelesin sellega hobi korras - nagu jalgpalli huviline käib aegajalt mängimas. See ei olnud midagi enamat. Nüüd oma elule tagasi vaadates saan aru, et on privileeg vaid 14 aastaselt öelda: "Ma tean, mida ma teha tahan." Pean tõdema, et see andis mulle suure eelise. Mul oli võimalus pühenduda asjale, mis mind tõeliselt huvitas. Samuti oli mul palju lihtsam otsustada, millist eriala õppida. Kerge on öelda: "Ma tahan õppida neid aineid," kui need on seotud mind huvitava tegevusega. Täpselt nagu uue ettevõtte asutajad teavad kindlalt, millise alal nad tegutseda tahavad. Kõigi nende aastate jooksul olen oma valikule kindlaks jäänud.

Minu karjääri parim üritus oli...

See ei ole aus küsimus. See on sama nagu küsida emalt, keda oma lastest ta kõige rohkem armastab. Ma tõesti ei saa sellele vastata. Võib-olla peaksin ütlema, et minu elu parim üritus ei ole veel toimunud.

Minu unistuste üritus (mis leiab aset tulevikus) on...

Noh, see on tõesti raske küsimus. Kui ma olin 25, tegin nimekirja asjadest, mida tahtsin oma elu jooksul korda saata. Tahtsin töötada olümpia avatseremoonial, tahtsin aidata korraldada live esitust Vegases, tahtsin teha muusikali. Ma olen kõik neid asju juba teinud. Minu unistuseks on aidata läbi viia üritust, mis leiab aset kosmoses. Siis kui kuul esimene üritus toimub, proovin neid valgustusega aidata.

Ürituste korraldajana läbi löömiseks peab olema ...

...järjekindel, kuid ootused peavad olema realistlikud. Lisaks sellele, tuleb inimesi hästi kohelda.

Tulevikus on üritused...

... võimsad. Ongi kõik. Ees ootavad üritused on võimsad ja futuristlikud.

Edukas sündmus tähendab seda, et...

Ma teen vahet üritusel ja show'l. Edukas üritus on natukene laiem mõiste. Nii et ma paluksin teil selle küsimuse sõnastust muuta. Edukas show paneb inimesi unustama oma igapäeva elu, kõik argipäeva mured kaovad ja nende ees avaneb uus maailm, mis toob naeratuse näole. Nad kaotavad ajataju, olenemata sellest, kas kogu sündmus kestab tund aega, kaks minutit või viisteist minutit.

Ürituskorraldus firmade ja meeskonna valikul lähtuvad tuntud kaubamärgid...

Mul pole õrna aimugi. Ma ei tea, kuidas nad valivad. Minu jaoks tundub see väga juhuslik. Ma olen märganud, et mõnikord võtavad laialdaselt tuntud kaubamärgid oma meeskonda inimesi, kes ei ole väga vilunud. Inimesi, kellele on vähe kogemusi, kuid õigus kulutada miljoneid dollareid. Neil mitte nii professionaalsetel noortel on piiratud hulk kogemusi ning nad on selles valdkonnas töötanud vaid lühikest aega. Sellest hoolimata, on neil õigus kritiseerida ja juhendada kogenud spetsialiste, kellel on 20 aastat praktilisi kogemusi. Ma olen alati leidnud, et see on väga imelik, eriti suurte kaubamärkide puhul.

Tree of Life / Albero della Vita”, Expo Milano 2015 Foto: Federico Vespignani, Balich World Wide Shows

Ma hakkasin üritusi puudutavatel konverentsidel kõnelema, sest...

...tahtsin jagada oma teadmisi ja teistele kasulik olla. Kogemuste omandamise käigus teeme me kõik vigu. Ma aitan inimestel minu vigadest õppida.

Järgmine üritus, millest osa võtan, on...

....balticforevents.com foorum. Balti riigid on koht, kus ma näen potentsiaali. Võib-olla on selle piirkonna standardid natukene seikluslikumad kui see, millega Pariisis või Londonis harjunud ollakse. Ma arvan, et see oli üks põhjustest, miks mind oli lihtne veenda seal oma kogemusi jagama. Ma loodan leida paar väga julget klienti, kes ütlevad: "Hästi, me tahame teha midagi erilist ja meeldejäävat."

Inimesed peaksid osalema erinevatel konverentsidel, sest ...

...kui sa ei osale, siis oled loll. See on tsitaat. Selle all mõtlen ma seda, et mida vanemaks ja kogenumaks sa saad, seda raskem on ammutada uusi teadmisi. Kui ma lähen täna valgustust puudutavale konverentsil, siis 80% sellest, mida seal räägitakse, on mulle juba tuttav. 20 aastat tagasi oleks see olnud vaid 20%. Siis oli kõik minu jaoks uus. Igasugune informatsioon oli kasulik.

” Mida vanemaks sa saad, seda raskem on uusi teadmisi omandada. See ei ole enam nii lihtne.

Kõik, mida ma nägin, tekitas minus imetlust. See oli hämmastav. Isegi messil käimine oli suurepärane kogemus, sest kõik tundus imeline. Ma ei teadnud ühte, ma ei teadnud teist. Noortel inimestel on selliste ürituste raames võimalik saada palju uusi kogemusi ja teadmisi. Aga mida vanemaks sa saad, seda raskem on uusi teadmisi omandada. See ei ole enam nii lihtne. Sa pead sellistel üritustel käima üha rohkem ja rohkem, et leida üles see vähene, mida sa veel ei tea. Kogu protsess on üha rohkem selektiivne ning sul tuleb hoolikalt vahet teha sellel, mida sa tead ja selle, mida on vaja tulevikus juurde õppida.

Olen sattunud konverentsidel, kus esineja räägib juba ligi tund aega, kuid kogu tema jutt on mulle varasemast tuttav. Kuid järsku puudutab ta midagi erilist, olgu selleks siis üksik tsitaat või valminud projekti - ta näitab meile midagi, mis mind üllatab. Midagi, mida ma varem ei teadnud. Selles peitubki konverentsidel osalemise väärtus. Ma olen väga õnnelik, kui ühe konverentsi käigus tuleb ette viis sellist hetke.