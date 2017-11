Mariliis Pinn asus tööle kommunikatsiooniettevõttesse In Nomine

Foto: In Nomine

In Nomine meeskonnaga liitus Mariliis Pinn, kellel on ette näidata pikk ajakirjandustöö kogemus. Mariliis lõpetas 2008. aastal Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna.

Mariliis on 2006. aastast aktiivne ajakirjanik. Ta alustas online-reporterina Äripäevas, viimastel aastatel on tegutsenud vabakutselisena, kirjutades ja toimetades erilehti ja reisiväljaandeid. Ta tunneb end hästi tehnilistest teemadest nagu IT, ehitus ja logistika kirjutades.

„Mariliis tugevdab meie sisuloome meeskonda, võimaldades veelgi mitmekülgsemalt oma kliente teenindada," ütles kommunikatsiooniettevõtte In Nomine juhatuse liige Heikki Sal-Saller. „Kommunikatsiooniettevõtte tugevus seisneb erinevate oskuste ja põlvkondade koosmõjus. Mariliisi näol saab meie ettevõte juurde hulga nooruslikku sädet ja energiat, mida töös inimestega kunagi üleliia ei ole," lisas Sal-Saller.