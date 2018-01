Massidesse on liikumas uus viis otsingu tegemiseks. Suured tegijad juba tõmblevad, turundajad haistavad võimalust

Nutitelefonid muutuvad üha targemaks ja targemaks. Tootjad ja tehnoloogiafirmad topivad neisse aina enam kõrgtasemel jälgimis- ja nägemisandureid ning objektide tuvastamise funktsioone. Kiirelt areneb nii riist- kui tarkvara. See tähendab uusi võimalusi ja väljakutseid ka brändidele, kirjutab Business Insider.

Sinu seade saab aru, kui sa tema kaamera millegi poole suunad ja „loeb" selle kohta infot. Visuaalne otsing on tulnud ja see on üks huvitavamaid tulevikutehnoloogiaid.

Nii on ka turundajad mõistnud, milliseid võimalusi visuaalne otsing pakub. See võimaldab suurendada oluliselt klientidega suhtlemise taset ja kasvatab ka müüginumbreid.

Business Insider analüüsis kogu teemat põhjalikult, kuid põhilised avastused on järgmised:

On väga tugevad tõendid, mis näitavad, et mobiilne visuaalse otsingu tehnoloogia muutub juba lähitulevikus väga oluliseks. Ligipääs tehnoloogiatele kasvab üha, kaameraga seotud rakenduste populaarsus on suur ning näha on ka potentsiaalset käivete kasvu sellest kasu lõikavate ettevõtete jaoks.

Mõnel juhul on visuaalne otsing kiirem ja täpsem kui teksti- või häälkäsklusotsing. Nimelt kaob ära kasutajast sõltuv mitmetimõistetavus.

Mobiilse visuaalse otsingu ökosüsteem laieneb üha. Nii äpitootjad, erinevad platvormid kui tehnoloogiafirmad pakuvad üha laiemaid võimalusi ja muutuvad ise üha targemaks.

Loe veel

Maailma suurimad otsingumootorid Google ja Baidu on tegemas suuri jõupingutusi, et visuaalse otsingu turul esirinnas olla, sest nad näevad, et see hakkab tasapisi asendama traditsioonilisi otsinguviise.

Nutitelefon on visuaalse otsingu tehnoloogiale hea baas, kuid suur potentsiaal peitub ka uutes tehnoloogiates nagu näiteks nutiprillid.