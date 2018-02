Mercedese reklaam ajas hiinlased marru

Saksamaa autogigant Mercedes-Benz sattus ebameeldivasse olukorda, kui avaldas Instagramis Dalai Lama tsitaadiga autoreklaami ning pidi seetõttu vabandama.

Mercedes-Benz avaldas reklaami #MondayMotivation, milles oli kasutatud Dalai Lama tsitaati: „Vaadake olukorda igast vaatenurgast ning te olete rohkem avatud“.

Kuigi Instagram on Hiinas blokeeritud ning suurem osa inimesi seda ei näe ja erklaam oli inglise keeles, hämmastas see hiinlasi ning Mercedesele saadeti vihaseid teateid. Nimelt on välismaal elav 82-aastane Dalai Lama väljaspool Hiinat populaarne, kuid tema seisukohad Tiibeti osas ei ühti Hiina omadega ning tema tsitaatide kasutamine suurfirmade poolt on varemgi kaasa toonud Hiina pahameele.

Telegraph kirjutab, et Mercedez-Benz kustutas kiiresti reklaami ning avaldas Twitteri sarnases sotsiaalmeediaplatvormis Weibo kiiresti ametliku vabanduse hiinlaste tunnete riivamise pärast.

„Kuigi me kustutasime info kiiresti, siis me teame, et see riivas selle riigi elanikke,“ teatas Mercedes oma Weibo kontol. „Postituses oli kasutatud väga valet informatsiooni ning meil on sellest väga kahju,“ märkis Mercedes nimetamata postituses Instagrami ja Dalai Lamat ning selgitamata, milles solvav postitus seisnes.

Hiina välisministeerium avaldas Mercedese vabanduse üle heameelt. „Oma vigade tunnistamine ja parandamine on eetika põhialus,“ märkis pressiesindaja Geng Shuang.