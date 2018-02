Miks peaks kandideerima Kuldmuna auhinnale? Magnus Lužkov kirjeldab, mida tähendas talle "aasta agentuuri" võit

Eesti suurima ja prestiižseima reklaamikonkursi Kuldmuna parimad kuulutatakse välja Kultuurikatlas toimuval pidulikul auhinnagalal juba 16. märtsil. Selleks, et Sinu töö saaks olla võidutööde seas, tasub kiirustada, sest tööde ametlik vastuvõtt kestab veel 25. veebruarini!

Eelmisel aastal kommunikatsioonibürooga Dalton PR kategoorias pronksmuna pälvinud Ivo Kallasmaa lausus, et kommunikatsiooniagentuuride jaoks on sel aastal osalemine senisest veel atraktiivsem, sest kandideerida saab senise ühe kategooria asemel koguni neljas PR kategoorias. Kallasmaa sõnul viitab see, et tänapäeva turunduskommunikatsioonis on kommunikatsioonil üha olulisem roll ning seda rolli aitavad tunnustada uued lisatud kategooriad.

Möödunud aastal agentuuriga Optimist aasta agentuuri tiitli võitnud Magnus Lužkov ütles, et ühelt poolt on Kuldmuna konkurss agentuuridele ja võidutöid teostanud meeskondadele justkui konkurentide patsutus õlale, teisalt on see tema hinnangul suur tunnustus tellijatele agentuuride usaldamise ja koostöö eest. "Kuldmuna on oluline nende jaoks, kes oma tööd päriselt armastavad," lausus ta.

Lužkovi sõnul oli aasta agentuuri tiitli võitmine tema jaoks üks magusamaid hetki elus. "Isiklikus plaanis võiks seda võrrelda käest kinni jalutamisega ühe ilusa paar klassi vanema tüdrukuga, keda ma koolipõlves isegi teretada ei julgenud," sõnas Lužkov.

Creative Unioni loovprotsessi juht Madis Ots, kes on Kuldmunal läbi aastate võitnud kümneid auhindu ning astunud korduvalt üles ka žürii liikmena, ütles et kuigi Kuldmuna võistluse puhul arvatakse mõnikord, et "sõbrad jagavad sõpradele auhindu", siis reaalsus on hoopis teine.

"Kui isiklikus plaanis ollaksegi vahel ka sõbrad, siis sinna on kokku tuldud professionaalide ja konkurentidena, kes vaidlevad, argumenteerivad, kaitsevad, ründavad, kiidavad, kritiseerivad, protesteerivad, nõuavad kordushääletust, mõnikord ka vihastavad ja solvuvad," põhjendas Ots.

Ots nentis, et Kuldmuna võiduga kaasnev tunnustus on tehtud tööle suurim kompliment. "Sõbra õlalepatsutus on ka väga tore asi, aga pärast žürii põhjaliku hindamise läbimist ei ole su tööle suuremat komplimenti kui toatäie konkurentide kiitus - Kuldmuna," lausus ta.

Kuldmuna tööde ametlik vastuvõtt kestab kuni 25. veebruarini. Töid saab esitada nii eesti kui ka inglise keeles sellel veebilehel: http://defol.io/kuldmuna/2018. Hilinejate töid võetakse eritingimustel vastu 26. veebruarist 4. märtsini.

Pääsmete müük auhinnagalale on samuti alanud. Pileteid saab osta Ticketeri veebikeskkonnast. Turunduskommunikatsiooni agentuuride aastasündmust Kuldmuna korraldab Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL).

