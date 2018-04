Milline on Eesti ettevõtete sotsiaalmeediakasutus? Milliseid kanaleid oluliseks peetakse?

Märtsikuu teisel poolel viisin läbi uuringu eesmärgiga saada parem pilt sellest, kas ja kuidas Eesti ettevõtted kasutavad sotsiaalmeediat, kirjutab Milos reklaam tegevjuht Brit Mesipuu ettevõtte kodulehel.

Vastajate arv

Küsitlusele vastajaid oli 448.

Mis on teie ettevõtte peamine tegevusala?

Enim vastajaid oli jaekaubandusest - 33,5%. Sellele järgnesid reklaam ja turundus 12,9% ja hulgikaubandus 10%.

Suurem esindus oli ka hariduse, kinnisvara ja finantsi, põllumajanduse, ehituse ning majutuse ja toitluse sektoris. Kuid vastajaid leidus ka muuseumidest, spordiringkondadest, avalikust sektorist ja mitmelt poolt mujalt.

Kas teil on eraldi turundusega tegelev(ad) töötaja(d)?

Üle poolte (54,2%) vastajatest ütles, et nende ettevõttes puudub spetsiaalselt turundusega tegelev töötaja. 45,3%-l oli selline ametikoht aga olemas.

Vastajate seas leidus mitmeid inimesi, kes õppisid turundusega seotud erialadel ja samal ajal ka töötasid selles valdkonnas. Mitmes ettevõttes nenditi aga, et sotsiaalmeediaga seotud tööülesanded on ära jaotatud erinevate töötajate peale või siis teeb iga üks vastavalt sellele, kuidas aega on.

Kui kaua on teie ettevõte kasutanud sotsiaalmeediat?