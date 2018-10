Mõjukad tegelased Eestis: rahvusvahelised tegijad aitavad turundusmaailmas selgust luua

Konverentsi korraldab Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL). Liidu tegevjuht Signe Kõiv ütles, et tänapäevane turundusmaastik on kirju ja pidevas muutumises, mistõttu isegi valdkonnainimestel on sel maastikul orienteerumine kohati üsna keeruline.

"Turundusmaailmas on infot palju, asjade olemuse mõistmist aga märksa vähem. Valikute tegemisel on siiski tarvis mõista läbi ja lõhki keskkonda, milles me neid valikuid teeme. Sellest lähtuvalt kutsusime Eestisse üsna erinevad ja rahvusvahelise kogemusega tegijad, kelle abil muuta siinset turundust mõistuspärasemaks," märkis Kõiv.

"Making Sense" konverentsil astuvad üles Phil Barden, Toby Brown, Chris Robbins ja Michel Podolak. Päeva juhib Olav Osolin.

UK-s tegutseva Decode Marketingi juht ja raamatu "Decoded" autor Phil Barden võtab konverentsil lähema vaatluse alla tarbija ostuprotsessi ja näitab, kuidas kasutada neuroteaduseid, psühholoogiat ja käitumisuuringuid, et teaduspõhiselt mõista miks, mida ja kuidas me ostame. Kõik konverentsil osalejad saavad kingituseks Phil Bardeni menuteose "Decoded: The Science Behind Why We Buy".

Samuti UK-st astub tema kõrval üles pikaaegse turunduskogemusega Eatbigfish Londoni kontori peastrateeg Toby Brown, kes keskendub oma ettekandes tarbija ootustele. Kuna uue põlvkonna brändid õpetavad tarbijaid olema oma kapriisides aina järeleandmatumad, siis Brown arutleb selle üle, mida saavad turundajad sellises olukorras teha ja kuidas käituda.

Kanadast pärit Tele2 Eesti tegevdirektoril Chris Robbinsil on 15-aastane telekomisektori tippjuhi kogemus mitmetest riikidest üle maailma. Selle baasil toob ta paralleele globaalse ja kohaliku brändingu vahel ning räägib, mismoodi on bränding seotud ettevõtte kultuuriga.