Montenegro õpib Eestilt riigi turundamist

Eile külastasid Eestit Montenegro majandusministeeriumi esindajad, et õppida Eesti kogemusest oma riigil tutvustamisel.

Montenegro majandusministeeriumi riigi brändi arendamise osakonna juhataja Marija Cvorovici hinnangul on Eesti teinud oma riiki tutvustavate sõnumite loomisel ja kasutamisel head tööd. „Me alles alustame Montenegro teadlikku tutvustamist ja soovime selleks saada kogemusi. Üritame õppida teistelt riikidelt, eriti neilt, kes on seda hästi teinud," ütles Cvorovic ja lisas, et eriti avaldas talle muljet, et Eesti tutvustab ennast jutustades terviklikke lugusid.

„See on suur tunnustus, et teised riigid tahavad õppida meie kogemusest Eesti tutvustamisel. Oleme saanud välismaalt palju positiivset tagasisidet ja eks Eesti tutvustamine ongi EASi poolt loodud sõnumite ja visuaalse keele eesmärk," ütles Eesti brändi projektijuht Liisi Toots. Ta lisas, et augustis külastavad Eestit ka Leedu bränditiimi esindajad, kes soovivad samuti Eesti kogemusest õppida. Eesti kogemuste vastu riigi tutvustamisel on huvi tundnud ka Aruba riik ja The Boston Consulting Group Dubaist.

Montenegrolased külastasid e-Estonia Showroomi ja kohtusid EASi ettevõtluskeskuse, välisinvesteeringute keskuse, turismiarenduskeskuse ja e-residentsuse esindajatega, et paremini mõista Eestit tutvustavate töövahendite kasutamist erinevates valdkondades.