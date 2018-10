Muutuste juhtimine: supertiimidele loob aluse tiimi dünaamika teooria tundmine

Alguses võib tunduda, et üks eesmärk on nn millenniumite teema ning päris raske on leida midagi suurt ja olulist, mida kõigile välja öelda või mida üldse ettevõttes omada. Tegelikkuses on aga tänapäeval ettevõttel kindlasti odavam ja loogilisem omada kindlat suunda, mille poole liikuda. Asi ei ole strateegias või missioonis. See on lihtsalt üks versioon „Miks?" küsimusest. Miks inimesed tulevad tööle just sinu ja mitte konkurentide juurde? Miks ärkavad inimesed hommikuti üles, tulevad kontorisse ja töötavad teineteise kõrval?

Tunnistan ausalt, et meil Ideas ei läinud see „Miks?" küsimusele vastamine kõige kergemalt, sest teema läks liiga suureks ja filosoofiliseks ning jõudsime alati ühtede ja samade takistusteni. Küsimusi tekitas ka see, et kes selle eesmärgi välja peaks mõtlema/ütlema, kas ettevõtte juhtkond või peaks see tulema ettevõttest seest.

Tiimide loomise ennetava sammuna võiks mõelda selle peale, et keda ja kuidas üldse omavahel kokku tööle panna. Meil pani tiimid kokku juhtkond, takkajärgi soovitaks, et kui vähegi võimalik, võiksid inimesed ise saada valida, kellega koos nad tööd teevad. Nii on lootust esimesest viisakuse etapist edukamalt edasi liikuda.

2. etapp: vastandumine (storming)

See on tiimi dünaamikast tõenäoliselt kõige olulisem etapp. Samas on see kõige enam ignoreeritud ja kõige keerulisem etapp, eriti just sellistele konflikte vältivatele kultuuridele, mida eestlasedki esindavad. Siin toimuvad tiimil esimesed kokkupõrked. Näiteks kui mõni meeskonnaliige ei pea tähtajast kinni, tiimiliikmete vahel tekivad erimeelsused ja võimuvõitlus, tuleb hakata konfliktidega tegelema ja neid juhtima. Lisaks esitatakse tihti meeskonna juhile väljakutseid, mis panevad ta autoriteedi kahtluse alla.

See etapp on võtmetähtsusega ja võib kesta mõnda aega. Tiimi jaoks on väga oluline etapi koos läbimine, et jõuda tasemele, kus tekib usaldus. Kahjuks enamus tiime ei suuda seda läbida. Nad jäävad kinni mõttesse „ma ei saa nende inimestega töötada" või „jätke mind rahule, et ma saaksin oma tööd teha". Paljud inimesed, eriti kui nad ei armasta konflikte, lahkuvad tiimist. Nad näevad konfliktis halba ja seetõttu arvavad, et kuna tiimis on raskusi ja jõujooned ebaselged, siis on tegu halva tiimiga, nad tunnevad end ebakindlalt ning otsustavad seetõttu edasi liikuda.

Idea kogemus näitab, et vastandumise etapp kestab tiimides erinevalt. On meeskondi, kus saadakse solvumisest ja lahkumissoovist kiiremini ja kergemini üle ning on neid, kus jäädakse pikaks ajaks

ebastabiilsesse seisu. Ollakse üksteise peale pahased, samas konflikte välditakse ja probleemide lahendamise asemel kurdetakse oma muresid mõnele kõrvalseisjale, mitte neile, kes probleemiga seotud. Kõige enam aitab, kui tiimi juht proovib leida ühiseid tööteemasid, mis kõiki puudutavad ning hoiab oma tiimist igaühega avatud ja ausat suhet: kui vaja, on kriitiline, kui midagi tehakse hästi, siis kiidab (rohkelt).

Siinkohal tahaks ka kliente julgustada vastandumise faasi koos agentuuriga läbi tegema. Esimeste probleemide ilmnedes on mõttekas neist pigem avameelselt rääkida ja tiimile tagasisidet anda, mitte kellegi teise juurde liikuda või agentuurist eemale hakata hoidma. Meie kõige produktiivsemad ja õnnelikumad suhted ongi just nende klientidega, kellega esimesed väljakutsed üheskoos seljatatud.

3. etapp: täpsustumine (norming)

Kui tiim elab edukalt üle vastandumise etapi, liiguvad nad edasi stabiliseerumisse. See juhtub hetkel, mil inimesed hakkavad pärast konflikti üksteist paremini mõistma ja teavad, kellelt mida oodata. Tavad ehk kirjutamata reeglid, kuidas tiim töötab ja kuidas iga liige tegutseb, saavad selgeks ja inimesed teavad, kelle peale mingis küsimuses saab loota. See on etapp, mille jooksul tiimi efektiivsus hakkab jälle tõusma.

Meie Idea näite põhjal võib öelda, et aastaga on inimesed hakanud mõistma enda rolli meeskonnas. Teatakse teiste tugevusi ja nõrkusi ning tuntakse üksteist ka isiklikul tasandil paremini. Paika on saanud omavahelised jõujooned ja tööde juhid/liidrid on esile tõusnud.

4. etapp: saavutamine/teostamine (performing)

See on tiimi dünaamika ülim tase, kuhu jõuavad kahjuks väga vähesed. Selles etapis on efektiivsus tipus: teatakse, millise panuse keegi anda suudab ja kuidas üksteist täiendada. Usaldus üksteise teadmiste ja oskuste suhtes on kõrge. Teatakse, et igaüks teeb seda, mida on vaja, et üksteist mitte alt vedada. Kui kellelgi on vaja abi, siis julgetakse seda ka küsida. Abi vajamine ei ole mitte märk nõrkusest, vaid teadmine, et tiimi toetusele saab alati loota.

Selles protsessis alustala on usaldus. Suures organisatsioonis ei ole võimalik ehitada usaldust hetkega. See peab algama väiksematest tiimidest ja laienema sealt edasi. Aga usaldus on väga oluline, kuna see aitab inimestel koostööd tehes katsetada, pakkuda tavaprobleemidele uusi lahendusi, kartmata hinnanguid või eksimusi.

Ma isegi ei tea, kas ma julgen väita, et mõni meie tiimidest on juba jõudnud saavutamise etappi. Samas tiimide sees on kindlasti väiksemaid seltskondi, kes üksteist igati usaldavad, mõistavad ja toetavad ning tänu sellele liigume me saavutamise etapile järjest lähemale.

