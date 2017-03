Nike'i uskumatu turundusedu: vutistaar toob sponsorile tagasi meeletuid summasid

Neljakordne Ballon d'Ori võitja Cristiano Ronaldo ei ole mitte ainult üks aegade paremaid jalgpallureid, aga ka üks väärtuslikumaid brände spordis. Eriti on ta seda sotsiaalmeedias, kirjutab Business Insider.

Cristiano Ronaldo on võitnud auhindu nii meeskondadega kui individuaalselt ning loomulikult kaasneb sellega ka rahaline edu. Forbesi andmetel teenis Ronaldo 2016. aastal 88 miljonit dollarit, sellest 56 miljonit palgana ja võidurahadena ning 32 miljonit reklaamitehingutega.

Suur osa sponsorrahast tuleb Nike'lt, kes sõlmis eelmise aasta detsembris sportlasega 1 miljardi dollari suuruse lepingu. Tundub meeletu summa? Tegelikult mitte.

Ronaldo tõi nimelt eelmisel aastal Nikele sotsiaalmeedias tulu 500 miljonit dollarit. See tähendab, et Nike suudab selle investeeringu tagasi teha kahe aastaga ja mehe edulugu aina jätkub.

Cristiano Ronaldo haare sotsiaalmeedias on 262 miljonit inimest. Tema 120 miljonit jälgijat Facebookis on rekord. Twitteris on tal 50 miljonit ja Instagramis 92 miljonit jälgijat.

Eelmisel aastal avaldas Ronaldo Nike'i logo või nimega 347 postitust. See kõik „meeldis" ja neid jagati või kommenteeriti 477 miljonil korral.

Kõige edukam postitus Nike'i poolt vaadates oli Ronaldo Instagrami pilt pärast Portugali võitu Prantsusmaa üle 2016. aasta EMi finaalis. Seda postitust jagati 1,7 miljonit korda, see sai 12 750 kommentaari. Nike'i jaoks tähendas see rahalises väärtuses 5,8 miljonit dollarit.

Loe veel

Ronaldo kaasaja „parim sõber" ja teine suur staar Lionel Messi ei too Adidasele ligilähedaseltki nii palju tulu.

Messi sotsiaalmeedia jalajälje väärtus oli Forbesi hinnangul 2016. aastal 53,5 miljonit dollarit. Postitusi on vähem ning ka erinevaid reageeringuid palju vähem. Lisaks ei olnud Argentiina koondis sama edukas kui Portugali koondis.

Igatahes elavad kaks suurt sporditoodete tootjat oma sportlastele tulihingeliselt kaasa. Iga võit ja sellega kaasnev positiivne postitus on suure hinnaga.