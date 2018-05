Nimipartner lahkub Jesse & Kalause advokaadibüroost

Kalause ekspertiisiks on eelkõige konkurentsiõigus, sealhulgas tehinguid puudutavad küsimused, koondumiste kontroll nii Eestis kui ka piiriüleselt, riskianalüüsid, suhted Konkurentsiameti ja Euroopa Komisjoniga, riigiabi ning vaidluste lahendamine, sealhulgas esindamine tsiviil-, haldus-, väärteo- ja kriminaalmenetlustes. Kalaus on Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni liige ning saanud aastaid õigusturgude ülevaadetes (Chambers Europe, Legal500) kõrgeima tunnustuse. Lisaks on ta tegelenud põhjalikult ühinguõiguse, energeetika ja infrastruktuuri valdkondadega, esindades kliente igapäevanõustamises ja mitmetes olulistes kohtuvaidlustes.

Eli Lahesoo töötas advokaadibüroos Jesse & Kalaus kolm aastat ning on Kalause juhendamisel aidanud nõustada ja esindada kliente nii tsiviil- kui ka haldusvaidluste lahendamise ning tööõiguse ja ühinguõiguse valdkondades.

Birgitta Otsa ekspertvaldkonnaks on sarnaselt Kalausega konkurentsiõigus ning eriti riigiabi, samas on Ots aidanud nõustada kliente ka erinevate lepingute koostamisel. Ots on täiendanud end erialaselt Lundi Ülikoolis.