Oled 14-20 aastane? Kandideeri tasuta Mindvalley inspiratsioonipäevale ja kuula, mida Tanel Padar ja Kristel Kruustük soovitavad

Mindvalley U projektijuhi Kadi Oja sõnul tekkis tasuta noortepäeva idee koostöös EV100 korraldustoimkonnaga. “Mindvalley on tuntud kui erakordsete seminaride ja festivalide korraldaja ning enamasti toimuvad meie üritused USAs, Lõuna-Euroopas, Kariibidel ja Kagu-Aasias. Esmakordselt toimub Mindvalley programm sel suvel Eestis ja otsustasime kinkida inspireeriva päeva, et tekiks võimalus meie suurepärastelt kõnelejatelt vahetult õppida.“ ütles Kadi Oja. “Valisime seminari sihtrühmaks just noorukid vanuses 14-20, sest soovime aidata noortel leida oma tee, mis on kooskõlas nende endi südamesoovide, unistuste ja visiooniga”.

"Mind on alati noored inspireerinud, nende käes on ju tulevik! Loodan, et oma lugu jagades suudan noori inimesi veel rohkemgi innustada ja neile julgust anda oma plaane ellu viia," ütles Kristel Kruustük.

Eesti noortele suunatud Tasuta inspiratsioonipäevale (väärtus 520EUR) ootab Mindvalley osalema ligikaudu 500 noorukit üle kogu Eesti vanuses 14-20. Kuna kohtade arv on piiratud, peavad huvilised täitma lühikese kandideerimisavalduse 20. juuniks 2018. Kõikide kandidaatide hulgast teeb valiku Mindvalley meeskond ning väljavalitutega võetakse ühendust hiljemalt juuni lõpuks.

Kandideerimisavalduse saab täita SIIN.