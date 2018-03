OTSE | Vaata, kuidas aasta olulisima suhtekorraldusauhinna kandidaadid oma töid kaitsevad

Täna kell 16:15 algab Delfis otseülekanne Suhtekorralduse Auhind 2017 konkursi finaalist. Need on erialaselt hästi sisustatud kaks tundi, kus räägitakse silmapaistvatest PR-projektidest ja kampaaniatest, mis on ellu viidud 2017. aastal.

Esitletavate projektide lühikokkuvõtted on leitavad aadressilt www.epra.ee Suhtekorralduse Auhind 2017 finalistid esitlevad end järgmises järjekorras: • #sotsiaalmeediasiseveebiks ehk lugu sellest, kuidas Omniva restartis oma sisekommunikatsiooni (Omniva) • Coop Panga turule toomine (Coop Pank, Agenda PR) • Uue autentimisvahendi Smart-ID turuletoomine (SK ID Solutions, Communique) • Klikimagnet-uudiste kasutamine PR-is (Tele2, KPMS) • Eesti esimene parkimisvõistlus "Tallinna parim parkija" (PZU Kindlustus, Corpore) • SEB pensionivlog "Elu pensionäri kingades" (SEB) • SprayPrinter korstnahäkk (SprayPrinter) • 2017. aasta kõige armsam kommunikatsioonitegu "Papsiga kodus" (Sotsiaalministeerium, La Ecwador) • Eesti Filmi- ja Teleauhinnad 2017 (Eesti Filmi Instituut, A-tiim) • Eesti EL Nõukogu eesistumise kommunikatsioon (Riigikantselei) • 2017. aasta kõige erilisem kommunikatsioonitegu "Ära põe. Lihtsalt küsi" (Sotsiaalministeerium) Võitjaid autasustatakse Passwordi galaõhtul 28. märtsil. Suhtekorralduse auhinna konkurssi korraldab Eesti Suhtekorraldajate Liit Loe veel Suhtekorralduse Auhind 2017 konkursile esitati 21 tööd, neist 11 jõudis finaali. Töid hinnati järgmiste kriteeriumite alusel: eesmärgikeskne tulemuslikkus, leidlikkus, lahenduste uudsus Eestis ja mõju Eesti suhtekorralduspraktikale, vastavus suhtekorralduse headele tavadele. Töid hindas žürii koosseisus Aive Hiiepuu, Aleksandra Moorast, Aune Past, Margus Mets, Krista Must, Lauri Linnamäe, Annela Laaneots, Ivo Kallasmaa, Hando Sinisalu ja Katri Link. Suhtekorralduse auhinna konkursi korraldab Eesti Suhtekorraldajate Liit eesmärgiga tunnustada Eesti suhtekorralduse parimaid ning tutvustada nende töid kolleegidele ja laiemale huviliste ringile.