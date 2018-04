Plagiaadilt ei võetagi Kuldmuna ära? Plagieeriti "vaid" üheksandik tööst

Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu (ETKAL) juht Lola Tehver ütles Äripäeva portaalile Bestmarketing, et Kuldmuna konkursi plagieeritud pronksitööle võidakse muna alles jätta. Nimelt on plagieeritud "vaid" 2 lahendust 18st.

"Juhtum on taunitav. Kuldmuna konkursi korraldaja ETKAL esialge seisukoht on, et muna me sellelt töölt ära võtma ei hakka, sest ainult 2 lahendust 18st on plagiaadid. Samas, kui see asi oleks tulnud välja žürii töö käigus, oleks see töö konkursilt kõrvaldatud," sõnas Tehver.

Kuldmuna konkursile esitati tööd, kus on ravimipakendite disanil kasutatud väga sarnaseid töid rahvusvaheliselt tuntud disainer Malika Favre töödele Sodiaagi sarjast. Favre teatas pärast asjast teada saamist, et võtab agentuuri ja autoriõiguse omaniku suhtes kasutusele õiguslikud meetmed.

Kõnealuse töö valmistas Division ja töö tellis RÕÕM, autoriks oli vabakutseline kunstnik Kadi Hugo. Viimane väidab, et tegu on arusaamatusega. "Minu hinnangul on juhtunu asjaolude halb kokkusattumus, mis sai juhtuda suuresti seetõttu, et mul ei olnud võimalik osaleda projektis algusest lõpuni. Agentuurides on levinud, et kavandi ja idee edasiandmiseks kasutatakse stiilinäidisena valmis illustratsioone. Kui stiil on välja valitud, siis hilisema töö käigus võetakse moodboardist küll inspiratsiooni kuid luuakse originaallooming. Minu roll kõnealuse projekti puhul lõppes ideekontseptsiooni üleandmisega agentuurile. Seoses aja jooksul projektis toimunud inimeste muutustega ei jõudnud informatsioon erinevate kujunduste ja tööfailide kohta ilmselt töö reaalse teostajani," ütles Hugo Delfile.