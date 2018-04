Plagiaadiskandaali sattunud Division tagastab Kuldmuna auhinnad

Kadi Hugo ütles eile Delfile, et tegu on nö "telefonimängu" käigus juhtunud õnnetusega. "Minu hinnangul on juhtunu asjaolude halb kokkusattumus, mis sai juhtuda suuresti seetõttu, et mul ei olnud võimalik osaleda projektis algusest lõpuni. Agentuurides on levinud, et kavandi ja idee edasiandmiseks kasutatakse stiilinäidisena valmis illustratsioone. Kui stiil on välja valitud, siis hilisema töö käigus võetakse moodboardist küll inspiratsiooni kuid luuakse originaallooming. Minu roll kõnealuse projekti puhul lõppes ideekontseptsiooni üleandmisega agentuurile. Seoses aja jooksul projektis toimunud inimeste muutustega ei jõudnud informatsioon erinevate kujunduste ja tööfailide kohta ilmselt töö reaalse teostajani," sõnas ta.

