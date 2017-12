Põhjalik ülevaade: sotsiaalmeedias turundamist ootavad 2018. aastal ees muutused

Kui sind pole sotsiaalmeedias, siis sind pole olemas. See kehtib turunduses vaat et rohkemgi kui eraelus. Tahad oma ettevõttega ka 2018. aastal pildis püsida? Siis vii end uute sotsiaalmeedia trendidega kurssi. See, mis varem toimis, ei pruugi täna enam töötada. kirjutab Mariliis Jõras tekstibüroost Eiffel.

1. Tasuta enam sisu levitada ei saa

Kunagi jõudsid ettevõtte sotsiaalmeedias avaldatud sõnumid kerge vaevaga fännibaasi silme ette. Mida aeg edasi, seda visamalt.

Raha eest on aga kõik võimalik. Nii ongi Facebook, Twitter ja Instagram pakkunud meile võimalust suures infomüras oma kliendini jõuda läbi makstud reklaami.

Ennustatakse, et tuleval aastal keeratakse „tasuta levi" võimekus päriselt kinni.

2017. aasta oktoobris katsetas Facebook eraldi uudisvooge

kasutaja sõprade postitustele ning

meeldivaks märgitud ettevõtete postitustele.

Testiti Sri Lanka, Boliivia, Slovakkia, Serbia, Guatemala ning Kambodža kasutajate peal. Tulemused ärisid ei rõõmustanud - Slovakkia 60 suurima jälgijate arvuga ettevõtte Facebooki lehe näitajad (postituste ulatus, kaasavus jne) langesid dramaatiliselt.

Uus suund sunnib turundajaid oma sotsiaalmeedia strateegiat kriitilise pilguga üle vaatama. Iseäranis neid, kes on seni läbi ajanud postitusi boostimata.

Loe veel

Oma sisu võib ju levitada ka raha eest, ent sel juhul muutub olulisemaks kui kunagi varem

õige sihtrühma defineerimine ja

oma sõnumi täpne sihtimine.

Kuidas toota nii head sisu, et see leviks boostimata - seni kuni see veel võimalik on - saad lugeda siit.

2. Fookus liigub Z-generatsioonile

Ehkki Eesti elanikkond väheneb, ei saa tähelepanuta jätta fakti, et kõige noorem põlvkond on küpsemas ostujõuliseks sihtrühmaks.

Selleks et noortele müüa, on tarvis nendega suhtlemiseks õigeid platvorme kasutada.

Facebooki peab see põlvkond vanurite kogunemiskohaks.

Kui soovid Z-põlvkonnaga kontakti saada, loo konto Snapchatti ja Instagrami. Just seal on noori kõige rohkem. Aga pea meeles, et sinna puhast reklaami suunates sind edu ei saada.

Milliseid videoid Snapchatti kasutavad noored tarbivad?

Tõsielulisi, päev-minu-elus klippe

Erinevaid pilguheite telgitagustesse (behind-the-scenese)

„Kuidas teha?" õppeklippe (How to...?)

Kui tähendusrikka, köitva ja hariva sisu tootmine on võti iga sihtrühma puhul, siis Z-põlvkond ootab seda eriti tungivalt. Nende eneseteadlikkus ja sotsiaalne närv on lihtsalt teistsugused.

Z-generatsiooni lemmikuteks saanud sotsiaalmeediaplatvorme (Instagram, Snapchat) ootavad uuel aastal ees mitmed muudatused, mis teevad sisu levitamise tõenäoliselt hõlpsamaks ka sinu jaoks.

3. Robotid võtavad üle. Ka sotsiaalmeedia

Robotid on vallutamas maailma ja võimalik, et chatbot pole sinugi veebilehel tundmatu tegelane. Tuleval aastal muutuvad chatbotid tavaliseks ka Facebook Messengeri äpis.

Lihast ja luust teenindajate ees on chatbottidel mitmeid eeliseid:

Nad on alati olemas. Järjest globaliseeruvas maailmas on see oluline, sest klient tahab oma küsimustele füüsilise poe/kontori asupaiga ajavööndist sõltumata koheseid vastuseid. Tänu chatbottidele ei ole see probleem.

Klienditeenindus muutub kiiremaks. Jääb ära kõne- või vestlusjärjekorras ootamine (nagu ka meili saatmine ja kontaktivormi täitmine), kuna robotid suudavad korraga ja kiiresti teenindada paljusid kliente.

Kui Z-generatsioon huvitub pigem päris inimesega kontakti astumisest, siis neist vanem Y-põlvkond eelistab just vestlusroboteid. USA tehnoloogiaettevõtte Retale uuringu kohaselt on chatbotte juba kasutanud ligi 60% küsitletutest ning oma valmisolekut seda tulevikus teha väljendas koguni 71% vastanuist.

Tuleval aastal sageneb Facebookis chatbottide kasutamine veelgi ning müügi kasvatamisel (USAs saab läbi Messengeri juba pitsat ja taksot tellida) on Messengeri äpil üha suurem roll.

See on oluline, sest Messengeri äpp on reeglina kasutusel mobiilis. Seda, kui palju aega inimesed telefonides surfates ja vesteldes veedavad, teame me ju kõik - üha rohkem!

4. Video ja otselülitus - ilma ei saa enam kuidagi

Kui videopostitused pole seni olnud sinu "teema", on viimane aeg ümber orienteeruda.

2017. aastal oli sotsiaalvõrgustikes kasutajate poolt jagatud sisust koguni 90% videoformaadis. Kaamera väljaotsimiseks sa ju rohkem põhjuseid ei vaja?

Kuidas luua köitvat ja auditooriumile meelepärast videosisu, on analüüsinud ingliskeelse materjali põhjal Buzzsumo.

Kõigi eelduste kohaselt lülitavad edumeelsed turundajad tuleval aastal oma turundusplaani ka otseülekanded.

Otseülekanded tõmbavad rohkem tähelepanu kui järelvaadatavad videod, sest annavad tarbijale võimaluse sündmusest osa saada nüüd ja kohe. Ka interaktiivne suhtlus on see, mis sotsiaalmeedia kasutajaid köidab.

Facebooki roll videosisu edastajana on tuleval aastal väga suur. Ennustatakse isegi seda, et Facebook hakkab Youtube'ile kandadele astuma. Sellega seoses peaks Facebookis video levitamist hõlbustavaid funktsionaalsusi juurde lisanduma.

5. Igaüks hakkab oma saadet tegema

Mis tähendab „saadet"? Saate all peetakse silmas sotsiaalmeedias levitatavat, regulaarselt ilmuvat videosisu, mille episoodid on omavahel sisuliselt seotud.

Kõlab ambitsioonikalt, aga just sellise lähenemise peavad omaks võtma need turundajad, kes soovivad lojaalset fännibaasi. Sest korralikult läbimõtlemata ja planeerimata sisu vaatajaid enam ei köida. Tahetakse lugu, mis läheb korda ja on huvitav.

Taolise sisu loomine on kasulik mitmel moel:

pakub võimalusi teha koostööd sponsoritega;

sisu on atraktiivne ka tagantjärele tarbides;

lood väärtust pikaks ajaks.

Miks mitte kasutada selleks oma töötajaid?

Sisu, mida esitab või jagab ettevõtte töötaja, mõjub palju autentsemalt ning seda klikitakse palju suurema tõenäosusega kui sisu, mida levitatakse ettevõtte konto alt.

6. Mõjutajad mõjutavad nüüd tervet sotsmeedia turundust

Kui sisu loomiseks ja levitamiseks on oma töötajate kasutamine tulemuslik, siis mõjutajate - näiteks blogijate, vlogijate ja podcastide tegijate kasutamine - on veelgi tulemuslikum.

Nende loodud sisu on

atraktiivne - vastasel juhul neil poleks jälgijaid;

usutav - lavastatud ja reklaamihõnguline sisu ei paelu kedagi.

Juba 2016. aasta uuringus tunnistas 94% turundajaist, et peavad mõjutajate kasutamist efektiivseks.

Küsid, milles peitub idee uudsus? Mõjutajaid on ju juba pikemat aega kasutatud?

Uudne on see, et kui varem oli mõjutajate kasutamine üks võimalikest valitud turundusstrateegiatest, siis uuel aastal muutub see praktiliselt möödapääsmatuks. Vähemalt juhul, kui soovid sotsmeedia kasutajatega tõeliselt head kontakti saada. See on võrdselt uus nii brändidele kui mõjutajatele endile.

Mõned mõjutajate kasutamisega seotud soovitused:

vali mõjuisikut hoolikalt. Koostööd on mõtet teha ainult siis, kui sellest tõuseb tulu. Seega leia selline mõjuisik, kelle auditoorium kattub sinu sihtrühmaga kõige suuremal määral.

hoia häid suhteid. Mida rohkem mõjutajate kasutamine levib, seda raskem saab olema löögile pääsemine. Koostööd teha soovivaid brände on peale sinu oma teisigi.

usalda oma koostööpartnerit. Mõjuisikud teavad paremini, millised sõnumid nende jälgijatele meeldivad ning mõjuvad. Kui hakkad sõnumi sisu ja vormi ette kirjutama, võib see häid tulemusi hoopis pärssida.

7. Twitteri otsad hakkavad kokku tõmbuma

Twitter pole Eesti turundajate seas kaugeltki kõige populaarsem kanal, kuid osad brändid näevad oma Twitteri konto elus hoidmisega siiski vaeva. Tuleval aastal võib see mõtte kaotada.

2017. aastal pole Twitter suutnud oma kasutajaskonda suurendada. Seoses selle uudisega langes suvel ka Twitteri aktsia väärtus.

Samuti pole nad välja toonud uusi funktsionaalsusi, mida brändid turundamiseks kasutada saaks, nii nagu seda on teinud teised sotsiaalmeedia gigandid.

Mahajäämus teiste platvormidega võrreldes suureneb ilmselt veelgi, sest tänavu kaotati USA-s ka suurvõistluse NFL-i ülekandeõigus, mis andis Twitterile korraliku rahalise tagasilöögi.

Ehk müüakse see peagi mõnele suurele investorile, kes platvormile uue elu sisse puhuks? Kuniks seda juhtunud pole, ei maksa oma Twitteri kontoga ülearu vaeva näha.

8. Efemeerne sisu läheb massidesse

Kindlasti tasub vaeva näha sotsiaalmeedia kontodega, mis võimaldavad kasutajatele pakkuda efemeerset sisu.

Efemeerne ehk lühiajaline sisu on nähtav ainult teatud aja jooksul, kustudes seejärel igaveseks.

Sellist sisu võimaldavad levitada mitmed platvormid:

Snapchat

Facebook (Stories funktsioon)

Instagram (Stories funktsioon)

Instagram Stories kihutas kõigest aastaga Snapchatist mööda - sellel oli juba 2017. aasta aprillis 200 miljonit igapäevast kasutajat, mis on oluliselt rohkem kui Snapchatil.

Kui sisuturunduses räägitakse palju igihaljast sisust, mis elab ja toimib pikaajaliselt, siis sotsiaalmeedias haarab enim selline sisu, mis on võimalikult autentne ja värske.

Oma äri heaks polegi seda väga raske tööle panna, sest hirm millestki heast ja huvitavast ilma jääda (fear of missing out) kimbutab aina rohkemaid inimesi. Kui lood tõeliselt köitvat lühiajalist sisu, on sul potentsiaalsed kliendid sama hästi kui peos.

9. Facebookis paranevad nii läbipaistvus kui ka mõõtmine

Facebookil on plaanis lisada läbipaistvust oma reklaamide toimimisse ja selle mõõtmisesse. See on hea uudis kõigile, kellel on mõnikord kahtlusi tekkinud, kas laikide ja kommentaaride püüdmisel ka müügile mingit positiivset mõju on.

Eriti veel juhul, kui teed reklaami veebis, kuid ost tuleb sinu kliendil sooritada füüsilises kaupluses või kontoris.

Mõned uuendused selles vallas:

Praegu testimisfaasis Store Visits - võimaldab reklaami sihtrühmaks määrata need inimesed, kes sinu füüsilist kauplust juba külastanud on. Nii saaksid olla kindel, et reklaam jõuab sihtrühmani, kes ka päriselt sinu toodetest huvitub.

Facebook Beacon - seade, mis suunab sinu kaupluses või kontoris nutiseadmega Facebooki avava inimese automaatselt sinu Facebooki lehele, kus saad kuvada viimaseid uudiseid, soodus- ja eripakkumisi või kasutajate tagasisidet.

QR-code Rewards - genereerib Facebookis reklaamitava kampaania raames kasutajale unikaalse QR-koodi. Juba füüsilises poes selle koodi sisse skaneerimisel ootab klienti ees boonus.

Lisaks mainitud funktsioonidele tuleb Facebookil ilmselt valgust heita ka reklaamide uudisvoos kuvamise algoritmidele. Seda mitte tehes on oht ilma jääda tuhandetest klientidest, keda Facebooki läbipaistmatu kuvamisloogika reklaamiraha just selles keskkonnas kulutamast takistab.

10. Edu saadab praktikuid, mitte teoreetikuid

Kõik turundajad tahaks ajaga kaasas käia, et võita rohkem kliente ja oma ultra-innovaatiliste konkurentide ees mitte häbisse jääda.

Siinkohal üks hea soovitus: ära investeeri trendidega tutvumisse ülearu palju aega. Uuel aastal saadab edu just neid, kes keskenduvad rohkem tegutsemisele. Vali 1-2 uut suunda välja ja vajuta gaas põhja!

Sotsiaalset ja toimekat uut turundusaastat.