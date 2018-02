Presidendilt tunnustuse saanud Olav Osolin: reklaami eest ei anna presidendid ordeneid ja tegelik põhjus peab olema lihtsam

President Kersti Kaljulaid avalikustas, kellele ta sel aastal riikliku aumärgi üle annab. Kokku on nimesid 166 tähelepanuväärset inimest. Üks neist reklaamivaldkonna edendamise eest Olav Osolinile. Osolin ise ütleb oma Facebooki kontol, et ordeni saamine on talle suur üllatus. Ta ei ole president Kaljulaidiga kokku puutunud. Reklaamibüroo Tank loovjuht Joel Volkov peab Osolini suureks meheks, kes on Eesti reklaamile palju andnud.

Osolin kirjutab Facebookis, et ordenite jaotamise protokolli lisatud viide "reklaamitegevuse eest" ei too selgust miks ta autasu saab, sest kõik normaalsed inimesed saavad aru, et tegemist on osava maskeeringuga - reklaami eest ei anna presidendid ordeneid ja tegelik põhjus peab olema lihtsam. Siiski ütleb Osolin kõigile tänastele õnnitlejatele ja ka proua presidendile - "suur tänu!"

Pikalt raklaamivaldkonnas tegusid teinud Joel Volkov ütleb, et raske oleks alahinnata Osolini rolli Eesti reklaamiloos. Oli ta ju otsapidi seotud esimese ja ainukese Cannes'i lõviga, mis Eestis tehtud reklaamile kunagi antud.

„Oli ta Eesti ühe edukaima ja tuntuima reklaamibüroo "Kolm Karu" omanik ja juhtfiguur. Ilma Olavita ei oleks saanud tekkida omaaegset Reklaamiagentuuride Liitu ega ka meie ainsat rahvuslikku reklaamimeistrivõistlust Kuldmuna, mille algusest möödub tänavu 20 aastat. Olav on harinud tudengeid, kuid samavõrra on ta tegelikult kantseldanud ja harinud ka kliente, filmimehi, fotograafe ja igasuguseid muid tegelasi läbi kogu reklaamivaldkonna.

Oma energia ja vaimukalt terava mõistusega on jätnud kustumatuid jälgi paljudesse inimestesse. Need jäljed on muutnud reklaamimaastikku kindlapeale paremaks ja teravamaks. Mingis mõttes on mul kahju neist, kes ei ole Olaviga lähemalt kokku puutunud ja näevad teda vaid telepurgi vahendusel. Olav on suur mees," ütles Volkov Ärilehe turundusrubriigile.