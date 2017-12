Rahvushäälingu nõukogu esimees reklaami müümisest ETV+is: sel ettepanekul on jumet

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemanni sõnul väärib kaalumist mõte hakata ringhäälingu venekeelses kanalis reklaami müüma.

Mida arvate ETV+ peatoimetaja Darja Saare ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebase ettepanekust hakata kanalis reklaami müüma?

Sellel ettepanekul on jumet, aga ma ei saa seisukohta võtta. See on ainult ringhäälingu nõukogu otsustada, kuid ettepanek väärib arutamist. Aga teiselt poolt, kui mõelda kasvõi rahvusringhäälingus vastuvõetud eelarve peale, siis tõepoolest see kasvas ETV+ üldise palgakasvu tõttu, kuid programmi tootmiseks raha ju juurde ei antud. Ma arvan, et see on riigikogu ja üldse eelarve küsimus, et saaks ka programmitootmiseks vahendeid juurde.

Ja muidugi mitte ainult eelarve kaudu, vaid ka ühisprojektide kaudu, mida näiteks paraku varasemas praktikas riigikontroll on ette heitnud, kui ETV teeb sotsiaalministeeriumi või kellegagi koos mingeid erisaateid või sarju. On öeldud, et seda tuleb teha nende eelarveliste vahenditega, mida riigikogu üldise eelarve vastuvõtmise käigus on võimaldanud, aga mitte kaasata teiste vahendeid. Mina seda etteheidet varasemast ajast ei jaga ja ma loodan, et ka seda edaspidi ei tule ja selliseid ühisprojekte erinevate ministeeriumite haldusaladega on võimalik jätkata.

Loe kogu intervjuud siit.