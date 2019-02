Reklaamiagentuuride liidu asutajaliige toetab Kuldmuna noortekonkurssi 10 000 euroga

Rein: Kõigepealt saavad nad korraliku väljakutse briifi näol, auhinnani on sealt veel jupp maad minna. Ärksamate mõtete ja lahendustega tiimid saavad kõik märgatud ning premeeritud. Kaks kõige teravamat persooni ehk Taeva Pesamuna võitjad saadame maailma vingeimale loovusfestivalile Cannes Lions. Paneme välja pääsmed festivalile, lennupiletid ja majutuse. Aga see ei pruugi veel olla kõik…

Selle raha eest saaksite ju 5 oma agentuuri noort Cannes’i saata.

Rein: Taevast käiakse regulaarselt rahvusvahelistel erialaüritustel, kust innovatsiooni ja inspiratsiooni ammutada. Taeva Pesamunaga innustame aga kõiki Eesti noori reklaami- ja turundushuvilisi tulema ja end proovile panema, et loovusega ühiskonnas muutus käivitada. Registreerige end konkursile ja oodake briifi!

Ja loomulikult on Taevas ruumi uutele andekatele pesamunadele. Taevas on alati noortesse investeerinud. Nii finantsiliselt kui ka oma ülikõvade ja professionaalsete inimeste rohkete närvirakkudega. Oleme alati jaksanud olla industry kasvulava.

Taevas on alati Cannes Lionsil kohal olnud. Mäletan, et kunagi oli teid seal kokku lausa 17 inimest. Miks just Cannes Lions?

Rein: Sest see on erialaliselt kõige mahukam inspiratsiooniallikas! Oleme käinud igal pool, kus käia annab – Webbit, London AdWeek, Slush, Clio, Eurobest jne – ükski neist ei saa erialaselt infomahult Cannes Lionsile ligilähedalegi. On, mida endasse ladustada. Prantsuse Riviera vibe lisaks.

Lauri: Ma arvan, et Cannes Lions on hea eelkõige ideede kontsentratsiooni mõttes. Keegi on sinu eest igasugu pahna seast sorteerinud välja hunniku häid mõtteid, visuaale ja kuulsaid esinejaid ning sul pole muud kui 24/7 selle sees püherdada. Midagi äkki ikka külge jääb.

Isiklikult minu jaoks on tähtis näljapisik, mille sealt peaks saama – nälg luua ise midagi uut, ägedat, üllatavat.

Kuidas Taeva Pesamuna konkursi võitjad selguvad?

Taeva Pesamuna on Kuldmuna noortekonkurss, kus saavad oma reklaamimuskleid võrrelda kuni 26-aastased (k.a) loojad. Konkursist saab osa võtta tiimina, kuhu kuulub minimaalselt 2 inimest.

Üliõpilased, töötavad noored, rööprähklustalendid, teravad ja värvilised pliiatsid – kõik on oodatud. Tulge ja näidake, et teis on loovust ja sisu. Saate 48 tunni jooksul endast tõe teada!

Iga erialaga seotud noor võiks siin demonstreerida, et milleks ta võimeline on. Oleme valmis premeerima lisaks peaauhinnale ka mitmeid teisi ägedaid töid. Tulge oma mugavustsoonist välja ja paugutage maksimumiga!

Kuldmuna noortekonkursile Taeva Pesamuna registreerimisel osalemistasu puudub, seega saab osa võtta täiesti tasuta.

Taeva Pesamuna eesmärk on ühelt poolt innustada noori looma üha komplekssemaid ja originaalsemaid tervikkontseptsioone ning teiselt poolt tuua rambivalgusesse üha uusi andekaid noori reklaamiloojaid.

INFOKAST: Pesamuna konkursi tingimused