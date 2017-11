Reklaamiagentuuride TOP: millised on Eesti kõvemad reklaamifirmad ning kes on nende omanikud?

Eesti reklaamiagentuuride maastik on kirju ning tugevaid tegijaid on palju. Et müügitulu esikümnesse saada peab sinu tulemus olema kindlasti üle miljoni euro. On nii legendaarseid tegijaid kui ka noori ja vihaseid. Millised on esikümne finantsnäitajad ning kes on nende firmade taga?

Esmalt peab tõdema, et Krediidiinfo andmetel on end reklaamiagentuuriks tituleerinud ka paljud firmad, mis ei tegele reklaamide loomisega ega klassikalises mõttes agentuuri pidamisega. Seal on ka otseposti, kataloogide ja valgusreklaamide tootjad ning isegi üks arvutimängude tegija. Need jätsime me oma tabelist välja.





Kui nüüd puhtaid agentuure vaadata, siis leiame tipust Adell Taevase, mis on üks vanemaid olijaid turul. Nad pakuvad rekaamiagentuuri täisteenust. Omanikering on siin lai, kambas on nii leedukaid kui ka lätlasi. Age.com OÜ-le kuulub 65%, OÜ Investri ehk Rein Iida osalus on 22%, Gert Lee omab 8 protsenti ning Jaanus Vahtra 5 protsenti. Age.com OÜ omakorda jaguneb järgmiselt: Sia Panda Investment (Läti) 32,25%, UAB Baltic GVB Group (Leedu) 30,39%, AS Zipper (Läti) 29,15%, Peep Pihotalo (Eesti) 7,27% ja Gintaras Vytautas Barauskas (Leedu) 0,94%.





Rein Iida



Tabeli järgmiselt realt leiame üritusturundusagentuuri Jolos. Nemad on nö uue põlvkonna tegijad ning käibe osas on näha kena kasvu. Jolose omanikeks on Martin Rauam (44,99%), Tanel Lillepalu (44,99%), Kristjan Mazurtšak (10,02%).







Tanel Lillepalu Foto: Facebook



Kolmanda platsi on sisse võtnud Idea AD, mille tegijad on samuti staažikad ning firma on üks osa Big Idea Groupist. Viimane omab siis firmat 100% ning seal on suuremateks omanikeks Mark Eikner ja tema firma (58,7%) ning Sandrijs Lusens (Läti) 31,3%.







Mark Eikner Foto: Vallo Kruuser



Optimist Creative on müügitulult neljas tegija ja on ka nö uue põlvkonna reklaamiagentuur. Lisaks on tegu 2016. aasta Eesti aasta agentuuriga. Omanikeringis on Magnus Luškov (26,69%), Anti Jürgenstein (26,65%), Rait Minumets (26,65%) ja Jan Mägi (20%).







Anti Jürgenstein Foto: Youtube'i kuvatõmmis



Viiendalt kohalt leiame Reklaamiagentuuri Tank, mille omanikeks on Joel Volkov (62,86%), Margus Žuravljov (32,38%) ja Villem Valme (4,76). Agentuur on 22 aastat vana ning kahel korral (2012. ja 2013. aastal) valitud Eesti aasta agentuuriks. Nad ise näevad end eelkõige loovagentuurina.







Joel Volkovi töökoht Foto: Priit Simson



D/V/S/ON ehk endine The Division on samuti legendaarne loovagentuur. Selle omanikeks on Gravity Partners AS (80%), Aigi Sool (10%) ja Madis Taras (10%). Gravity Partners AS jaguneb vastavalt: Urmas Lilleorg (39,99%), Rain Pikand (39,99%), Tõnu Sikk (10,01%) ja Andrus Lember (10,01%). Vanal tegija näitas esikümne suurimat käibekasvu.







Urmas Lilleorg Foto: Division



Kaks järgmist tegijat on ühe omanikuga ettevõtted. Üritusturunduse firma Kuusk OÜ omanikuks on Aivar Kuusk ning reklaamiagentuur Agentuur La Ecwador kuulub Heily Aavikule.







Üheksandal kohal on Age McCann, kus osanikeks on D/V/S/ONi mehed Urmas Lilleorg (23,99%) ning Rain Pikand (23,99%), lisaks aga ka Kaarel Grepp ja Tõnu Kõva, kel mõlemal on firmast 20%. Firma näitas 2015. ja 2016. aasta võrdluses esikümne suurimat puhaskasumi kasvu.





Esikümne lõpetab Refleks, kus osaniteks on Martin Pütsep (50%), Tarmo Ojakäär (50%). Ettevõte hakkab silma kena kasumikasvu poolest. TOP 10 seas on nad puhaskasumi numbri poolest kindlad liidrid.





Üldiselt võib öelda, et kõik tipus olevad firmad on kasumlikud ning heitlus on tihe. Tabelist jäi välja veel mitu tegijat, kel müügitulu ületab miljoni euro piiri või jääb sellest napilt allapoole.