Reklaamiarvustus: kellele geniaalne ema, kellele salakaval tütar ehk kas tegemist oli nutika või vihale ajava trikiga?

Loovagentuur Tank copywriter Marko Matvei kirjutab oma arvustuses reklaamist, mis oma lihtsa kavalusega vaataja lihtsalt orki tõmbab. On selline trikitamine okei või mitte?

Tänasel clickbait'i ajastul elumerd kündes leidub võrdlemisi vähe neid nö uue kooli reklaamvõtteid, mis aeg-ajalt "whack-a-mole-i" kombel nähtavale hüplevad. Ja kui hüplevad, siis paljud neist kutsuvad pigem esile reaktsiooni a'la "Hah, mhmh, okei, jah, üsna loogiline lüke kui nüüd mõtlema hakata, heh" kui "Assa krt, veits tahaks olla ise selle asja väljamõtelnu, geniaalselt diivius lol". Järgnev näide on pigem sellest viimasest rubriigist.

Hiljuti The Verge'i sirvides jäi silma artikkel ühest konkreetsest Instagram ad'ist. Kui sa pole Instagram'i Snapchat'i klooni ehk Stories kasutaja, nagu siinkirjutajagi, siis lühidalt - Instagram Stories koosneb kasutajate poolt loodud nö minivideotest/sündmuspiltidest, millede vahele on (loomulikult) pikitud reklaamteated. Üks säärastest reklaamteadetest oli see:

Näed seda peent musta triipu tollel Hiina vale-adidas-yeezy ketsil? Telefoniekraanil tundub see triip kui juuksekarv, seega loogiline, et nühid oma pöialt ebameeldiva takistuse eemaldamiseks üles-suunas. Aga, vaata, just seda nad tahtsidki. Mängisid neile täielikult kätte ja juba viibidki "wtf mis just juhtus" ilmega tootjafirma kodulehel. Just üles "svaipides" reklaamid antud keskkonnas avanevadki ja mille muu pärast oli juuksekarv-peibutis asetatud just kõige ülemisele ketsile.

Tänaseks päevaks on reklaam ja ka pakkuja Instagram'i keskkonnast eemaldatud, aga õhku jääb siiski rippuma mõnus hunnik küsimusi. Kas selline trickery on okei? Või hoopis täielikult f*cked? Või lausa nii geniaalne, et peaplahvatus on imminent?

Nojah, kahe (või enama) otsaga asi.