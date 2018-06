Reklaamireeglid sotsiaalmeedias - blogijad ootavad riigi sekkumist, Osolin arvab teisiti

„Blogibaromeeter näitas, et enamus blogijate jaoks on see nende igapäevategevuste pikendus. Samas tuleb arvestada, et iga neljas blogija teenib sellega rahalist tulu see on kasvav trend. Ettevõtted lähenevad neile aktiivselt eesmärgiga kasutada neid reklaamikanalina," tutvustas Maie-Liisa Sildnik Kommunikatsioonibüroost JLP värsket blogibaromeetrit. Sildnik tõstatas ka küsimuse, et kui näiteks 15 000 või kümneid tuhandeid külastust saav blogipidaja teeb koostööd ettevõtjaga ja ei maini seda, siis kas see on eetiline või mitte? Sildniku enda tähelepanekul on viimasel ajal sotsiaalmeedia reklaami märgistamine suurenenud.

Supertoidusegu tootja Boost Yourself on sotsiaalmeedias väga aktiivne ja see ongi nende peamine relkaamikanal, seejuures ka suhtluskanal. Kolm aastat tagasi alustas ettevõte 200-eurose Facebooki reklaami eelarvega, ent tänaseks on sotsiaalmeedia reklaamile kulunud ligikaudu 100 000 eurot, millest pool oleks võinud olemata olla, ent uued reklaamikanalid vajasid testimist ja sisse töötamist. Kliendid on Boost Yourselfi sotsiaalmeedia kanalites hästi vastu võtnud, mistõttu on ettevõte palganud juurde ka töötajaid.