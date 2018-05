Seadus, millest vähesed kuulnud on: Eesti firmadel ei tohi olla täiesti ingliskeelset veebilehte

Foto: Andres Putting

Eesti firmadel on tihtilugu veebileht, mis on täielikult ingliskeelne. Mõnel juhul on see suunatud vaid mõne välisriigi auditooriumile, kuid seadus ei halasta: keeleseadus sätestab selgelt, et kõikide Eesti firmade veebilehed peavad vähemalt osaliselt olema ka eesti keeles loetavad, kirjutab portaal Geenius.ee