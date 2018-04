Selgusid Eesti turunduse parimad 2017

Foto: Marko Mumm, Best Marketing

Eile pärjati Nordea Kontserdimajas Password 2018 galal möödunud aasta parimaid turundus- ja meediategusid. Seekordsed võitjad oli teod, mis tegid Eesti elu paremaks. Aasta Turundustegu 2017 Grand prix läks Coop Panga lansseerijatele. Pangateenused on nüüd kättesaadavad igas Eestimaa nurgas. Aasta Meediategu 2017 Grand prix võitis meediaagentuur Vizeum Telia küberkiusamise vastase kampaania „Suurim julgus“ eest, edastab Best Marketing.

Aasta turundustegu 2017 Grand prix sai Coop Panga lansseerimine Eestis.

Paljud pangad on maapiirkonnad hüljanud ja suurlinnadest kaugemal elavad inimesed ei saa hästi pangateenuseid kasutada. Coop Panga puhul ühendati pangandus ja kaubandus (Coopi poed), millest tekkis Eesti pangandussektori suurim teenindusvõrk ja pangateenused said hästi kättesaadavaks ka maapiirkondades. Elu maal saab jätkuda!

Palju õnne teostajatele: Coop Panga turundusjuht Tiina Tali, loovagentuur Optimist, PR agentuur Agenda PR ja meediaagentuur Initiative.

Aasta turundustegu 2017 väikese eelarvega kategooria võitja on Balleti „Tramm nimega Iha” kampaania.

Estonia Ooperiteater lasi oma maja kõrvale transportida päris trammi, et tõmmata tähelepanu uuele lavastusele “Tramm nimega Iha”. Kampaania raames ei kasutatud ühegi agentuuri abi, ideest teostuseni tehti majasiseselt. Hea näide sellest, et ka väikese eelarvega ja ilma agentuuride abita saab korda saata suuri tegusid.

Aasta Meediategu 2017 Grand Prix läks meediaagentuurile Vizeum Telia küberkiusamise vastase teavituskampaania "Suurim julgus" eest.

Teema on aktuaalne, sest uuringute järgi leiab üha rohkem kiusamisjuhtumeid aset läbi sotsiaalmeedia kanalite, mis teeb kiusamise peidetumaks ja noortele raskemini talutavaks. Uuringu andmetel on 27% Eesti õpilastest kogenud küberkiusamist ja 17% on ise kedagi kiusanud. Telia soovis läbi kampaania teadvustada probleemi ulatust ja pakkuda õpilastele, vanematele ja õpetajatele infot, kuidas kiusamist ära tunda ja abi saada. Suurepärane algatus ja eeskuju teistele ettevõtetele, kuidas sotsiaalselt vastutustundlikke kampaaniad teha.

Aasta Turundustiim 2017 auväärse tiitli pälvis Circle K kolmeliikmeline turundustiim.

Aasta Turundustegu 2017 finaali jõudsid:

Circle K kaubamärgi lansseerimine Eestis

Starmani vabalevi kanalite kadumine

Telia vabalevi kampaania

Telia küberkiusamise vastane teavituskampaania "Suurim julgus"

Tele2 jõuluväljakutse: taaskasutame reklaame

Meediategu 2017 efektiivse meediakasutuse (ROI) kategooria võitja on Tesco Finest & Free From tootesarja lansseerimine Prismas. Meediaagentuur: MediaCom.

Meediategu 2017 Uuringutel põhineva kategooria võitja oli Sotsiaalministeeriumi teavituskampaania “Kasvage koos”. Meediaagentuur: Inspired UM.

Meediategu 2017 innovaatilise meediakasutuse kategoorias sai žürii tunnustuse Hea Une Keskus – Norskavad bussipeatused | MediaCom

