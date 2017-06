Selgusid selle aasta maailma kõige kallimad brändid

Kõige kallimad globaalsed brändid on tänavu Google, Apple ja Microsoft, selgub WPP ja Kantar Millwardi iga-aastasest reitingust.

Brändide esikolmik ei ole aastataguse ajaga võrreldes muutunud, küll on aga kasvanud nende väärtus.

Nii on Google väärtus sel aastal 245,58 miljardit dollarit mulluse 229,2 miljardi dollariga võrreldes ehk 16,38 miljardit dollarit enam.

Apple väärtusele on mullusega võrreldes lisandunud 6,21 miljardit dollarit ning brändi väärtus on nüüd 234,67 miljardit.

Enim, 21,4 miljardit dollarit on kallinenud Microsoft ning brändi väärtus on nüüd 143,22 miljardit dollarit.

Kõige väärtuslikumate brändide esikümnesse jõudsid veel Amazon, Facebook, AT&T, Visa, Tencent, IBM ja McDonald's.

Mullusega võrreldes pidi esikümnest lahkuma Verison ning tema asemele tuli Hiina Tencent.

Tänavu jõudsid esimest korda edetabelisse Snapchat (93.koht), Youtube (65.koht) ja Netflix (92.koht).

Esisajasse jõudnud kaubamärkide koguväärtus on 3,64 triljonit dollarit ning see on eelmise aastaga võrreldes kasvanud 8%.