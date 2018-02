Silmakirjalikkus või tõsine mure? Suurfirma esitas veebihiiglastele tõsise ultimaatumi

Üks maailma suurimaid firmasid esitas Facebookile ja Google'ile ultimaatumi - te kas puhastate end ära või me eemaldame kõik reklaamid teie keskkonnast. Igaveseks, kirjutab Warketing Week.

Unilever andis tõsise hoiatuse, sest platvormidel on toimumas nende jaoks väga ebameeldivad sündmused, teiste seas valeuudiste levik ja toksiline sisu.

Unileveri turundusjuht Keith Weed ähvardab, et firma ei pane enam reklaamiraha nende platvormide peale, mis „lõhestavad ühiskonda" või ei suuda lapsi kaitsta toksilise sisu eest. Nad kutsuvad digimeediat „oma käitumist täielikult muutma" või riskivad nad sellega, et nad kaotavad nii klientide kui brändide usalduse.

Weed esineb tänasel konverentsil sõnumiga, et firma ei anna enam ühtegi senti platvormidele, mis ei suuda lapsi kaitsta või mis lõhestavad ühiskonda. Ta toob välja Facebooki, Twitteri, Google'i, Snapi ja Amazoni ning ütleb, et Unilever ei soovi osta reklaami platvormidele, mis ei anna ühiskonda positiivset panust. Ta ütleb ka, et valeuudiste, rassismi, seksismi ja terroristlike sõnumite tõttu on internet muutunud eriti laste jaoks toksiliseks keskkonnaks.

„Digitaalse meedia laiem mõju meie ühiskonnale ning see soo, mida me seal näeme, on muutunud nüüdseks juba tarbijate teemaks," ütleb ta.

„See on digimeedia enda huvi, et kuulata ja reageerida. Enne kui vaatajad lõpetavad nende jälgimise, reklaamiostjad ostmise ja sisuloojad sisutootmise."

Tema sõnul on reklaamitööstus seni vaadanud seda hügieeniolukorda ilma suurt pilti nägemata. Ilma nägemata, mis sõnumeid kogu tegevus saadab klientidele.

„Tarbijad ei hooli samadest asjadest mis meie. Neile lähevad korda valeuudised ja Venemaa sekkumine USA valimistesse. Nad ei hooli sellest, et reklaamijale pakub reklaami kuvamine head teenistust. Nad aga märkavad seda, kui nende brändi reklaam on terrorismi õhutava või laste ärakasutamist kujutava sisu juures."

Ta lisab, et inimesed ei hooli andmete kasutamisest ja algoritmide teel õige sihtrühma tabamisest. Nad soovivad, et neile ei kuvataks 100 korda päevas üht ja sama reklaami. Nad ei hooli reklaamipettustest, aga neile valmistab muret, et nende andmeid kasutatakse nende teadmata.

Mees käib välja Unileveri kolm lubadust:

1. Vastutustundlikest platvormidest: Unilever ei investeeri platvormidele, mis ei kaitse lapsi või mis lõhestavad ühiskonda ning genereerivad viha ja vihkamist.

2. Vastutustundlikust sisust: Unilever soovib ise luua vastutustundlikku sisu, esiteks võideldes soo-stereotüüpide kasutamise vastu reklaamides.

3. Vastustustundlik infrastruktuur: Unilever astub partnerlusse vaid organisatsioonidega, mil on eesmärgiks luua paremat digitaalset infrastuktuuri.

Weedi kommentaar tuleb aasta pärast seda, kui Procter & Gamble'i brändijuht Marc Pritchard tegi samalaadse üleskutse.

Just Procter & Gamble'i juhtum on huvitav. Pritchard andis platvormidele toona aasta aega, et end parandada. Midagi ei ole juhtunud. Kuu aega tagasi sai aasta täis, aga ei ole märki, et Procter & Gamble oleks oma reklaamiraha ära võtnud. Jah, nad ei ole siiani tagasi läinud YouTube'i keskkonda, aga mujal tegutsevad siiani. Kas toonane jutt oli vaid reklaamitrikk ja silmakirjalikkus?

Unilever teeb aga ka ise. Neil on koostöös IBM-iga käimas pilootprojekt, mis kasutab plokiahela tehnoloogiat, et muuta seda, kuidas meediasisu ostetakse, seda kuvatakse ja kuidas see publikuga suhtleb. Unilever loodab, et see tehnoloogia suudab usaldusväärsemalt mõõta reklaamidega seonduvat, aga neil ei ole täna veel aimu, kuidas see tööle hakkab.

Unilever omab enam kui 400 brändi. Tuntumad on Dove, Hellmann's, Rama, Knorr, Lipton, Lux, Omo ja Rexona.