Sisuturundus pole raketiteadus. 5 lihtsat sammu alustajale

Kindlasti on sul rida konkurente, kes tänu edukale sisuturundusele kliente endale napsavad. Võimalik, et ka sinu kliente.

Sa saad kliendid tagasi võita. Ja rohkemgi veel.

Selleks peaksid ka ise sisuturundusega algust tegema.

Teema on sulle täiesti võõras? Väga hea, sest just sinu jaoks on Mariliis Jõras Eiffeli Tekstibüroost kokku pannud alljärgneva lihtsa juhendi.

1. Strateegiat pole? Vajuta pidurit!

Millegi uuega alustades on sageli kõige kergem lihtsalt pihta hakata, küll detailid loksuvad ajaga paika. Ilmselt pole sullegi võõras „pärast vaatame" mõtteviis. Aga ajutised lahendused kipuvad olema need kõige jäävamad.

Nii võib minna ka sisuturundusega. Asjaga alustatakse, aga strateegia loomine jääb määramatusse tulevikku.

Miks sisuturunduse strateegia vajalik on?

Hoiab sihi silme ees. Kui tead, kuhu liigud, on keerulisem kursilt kogemata kõrvale kalduda. Kui strateegia on olemas, saad iga sisuturundusliku materjali planeerimisel veenduda, kas see aitab sul soovitud suunas liikuda.

Tagab järjepidevuse. See mõjub väga distsiplineerivalt, kui tead ette, mis ajal ja milline materjal peab valmima ning avaldatud saama.

Võimaldab progessi jälgida. Kas tulemused vastavad ootustele ja plaan on jätkusuutlik, see selgub tulemusi seatud verstapostidega võrreldes. Loe veel

Lihtsustab töökorraldust. Kui sisuturundusega hakkab tulevikus tegelema uus töötaja, on talle töö üleandmine lihtsam. Tehtud tegevused ja eesmärgid ei ole ainult ühe inimese peas, vaid neist on kõigil hea ülevaade.

Sinul on võimalus olla nutikam kui paljud teised, kes sisuturunduse strateegia loomise etapi vahele jätavad. Nii uhkelt kui see sõna ka kõlab, ei pea strateegia tegelikult olema raketiteadus.

Sõnasta enda jaoks ära, kellele sa sisuturundust teed, kuidas teed ning mil viisil tulemusi mõõdad. Ongi olemas.

Siin on mõned lihtsad küsimused, mis sind aitavad:

Millised on sinu eesmärgid?* Pane kirja, mida soovid sisuturunduse abil saavutada. Selleks võib olla suurem külastajate arv sinu veebilehel parem positsioon Google'i otsingutulemustes hoopis midagi muud.



*Ühe suure eesmärgi all võib olla ka mitu väikest.

Kellele sa sisu lood? Eriteadmistega spetsialistile, kes vajab tööalast nõu? Või tavainimesest kliendile, kes ootab kasulikke näpunäiteid? Mis muredele ta lahendusi otsib ja kuidas saad sina talle oma teadmistega kasulik olla?

Milliseid mõõdikuid edukuse hindamiseks kasutad? Veendu, et valitud mõõdik sobiks seatud eesmärgiga. Näiteks kui eesmärk on veebikülastuste kasv, sea mõõdikuks klikkide arv.

Kus sa oma sisu avaldada plaanid? Kas sul on selleks oma blogi või kavatsed kasutada muid kanaleid?

Kuidas loodud sisu levitama hakkad?

Neile küsimustele vastates saad kokku olulist infot sisaldava töödokumendi. See ongi sinu sisuturunduse strateegia.

NB! Sisuturunduse strateegiat dokumenteerivad ettevõtted hindavad oma sisuturunduse efektiivsust teistega võrreldes kõrgemalt.

2. Kasuta parimat sisuloojat

Enne alustamist tuleb otsustada, kes sisu looma hakkab. Põhimõtteliselt on sul kaks võimalust. Sisu luuake organisatsiooni sees või see tellitakse väljast. Mõlemal variandil on rida eeliseid, ent ka teatud puudused.

Sisu luuakse organisatsioonis sees

Eelised:

Autor on valdkonnaga läbi ja lõhki tuttav ning teab, millest räägib. Tal on jagada põnevaid tõsielulisi juhtumisi, aga ka väärtuslikke näpunäiteid.

Näiliselt väiksemad kulud sisuloomele. Loodud materjalil pole fikseeritud hinda, see kuulub sisu loova töötaja palgakulu sisse.

Ohud:

Sisu ei toodeta korrapäraselt. Sageli jääb näiteks blogipostituste kirjutamine tagaplaanile, kuna ei tundu muu tööga võrreldes kõige olulisem ülesanne. Nii võib ettevõtte blogi jääda lõpuks täiesti soiku või ilmub seal materjali väga harva.

Töö teostus ei pruugi olla kvaliteetseim, kuna autori kompetents on mujal kui kirjutamises/filmimises.

Sisulooja läheb teemaarenduses nii detailseks, et see pole mitte-erialainimesele enam arusaadav.

Sisu tellitakse sisse

Eelised

Kvaliteetne, keeleliselt korrektne teostus. Kirjatüki korralik struktuur ja läbimõeldud vormindus muudavad selle kergesti loetavaks ja mõistetavaks.

Sisu korrapärane avaldamine on lihtsam. Lugusid võib tellida täpselt nii palju kui tarvis, ilma et peaks arvestama ettevõttesisese töökoormusega.

Puudused

Autor ei ole valdkonna tippspetsialist, seetõttu vajab ta kliendipoolset suunamist ja teinekord ka algmaterjali.

Käegakatsutav kulu - kui oma töötajate puhul kaob see töötasu sisse ära, siis väljast tellimine toob kaasa silmaga nähtavad kuluread. Siiski võimaldab see sisu tootmisele suunatava raha palju selgemat jälgimist ja planeerimist.

Kui võtad asja eriti suurelt ette, ehk on hoopis mõistlik luua ettevõttesiseselt täiesti eraldi ametipositsioon? Mõtle läbi, milline lahendus on just sinu jaoks kõige sobivam, valesid vastuseid ei ole.

3. Võta aega - su edu sõltub teemast

Kui oled strateegia paika saanud ning ära otsustanud, kes sisu looma hakkab, on aeg mõelda sellele, milline see sisu olema peaks. Alusta sellest, et mõtled välja sobivad teemad.

Ajastul, kus sisu luuakse rohkem kui kunagi varem, on silma paistmine üha keerulisem. Just sel põhjusel on mõistlik teema valimisele eriti suurt rõhku panna - kui teema ei kõneta, jääb artikkel lugemata või video vaatamata, ükskõik kui hästi see ka teostatud poleks.

Kuidas jõuda teemani, mis tabab märki?

Lähtu sihtrühmast, kelle strateegiadokumendis ära defineerisid. Mõtle, milline teemadering seda „sinu inimest" huvitab. See ülesanne polegi nii kerge!

Naelapead tabava teema leidmiseks pead oma sihtrühma väga hästi tundma. Pead teadma, millised on probleemid, mis teda piltikult öeldes öösiti ärkvel hoiab.

Kui tuvastad tarbijatele olulise probleemi ning suudad sellele häid ja lihtsaid lahendusi pakkuda, oledki õigel teel. Sellised lood toovad sulle maksimaalset kasu, sest saavad positiivset tagasisidet ning levivad orgaaniliselt.

Kui sa pole sobivates teemades veel kindel, alusta oma äri tuuma lähedalt. Mõtle, milliseid küsimusi kliendid sageli esitavad ja millist nõu nad vajavad. Hakka otsast katsetama ja jälgi statistikat - mida loetakse, kaua loetakse, kuhu klikatakse, kuhu mitte - ja õpi sellest.

Pea alati meelest, et sisuturunduslik sisu peab olema:

kasulik, praktikas rakendatav;

informatiivne ja hariv;

meelelahutuslik ja huvitav

või seda kõike korraga.

Kindlasti väldi oma toodetest kirjutamist, sest sisuturunduslik lugu pole reklaamtekst ja selle eesmärk ei ole otsene müük.

Mõned nipid, mis aitavad Sul haaravat sisu luua:

Artiklil peab olema üks peamine teema - fookusküsimus, millele vastuse annad. Ära kirjuta sisekujundusest kui sellisest, vaid võta näiteks fookuseks, kuidas valida lastetuppa sobiv vaip.

Koonda ja tihenda infot. Täienda enda teadmisi raamatutest ammutatud tarkusega, infoga ekspertidelt või mõtetega selle ala autoriteetidelt. Anna lugejale lingiga teada, kust sinu info pärineb.

Ole konkreetne. Väldi pikki heietusi ja ebaolulisi kõrvalepõikeid.

Panusta aegumatule sisule. Kirjuta midagi väga head ja täienda seda perioodiliselt. Tutvu ka nende heade aegumatu sisu ideedega.

4. Milline formaat valida? Katseta!

Sisuturunduse väljundid võivad olla väga erineva mahu ja kaaluga. Teksti kujul loodud sisuturundus ulatub lühikestest säutsudest Twitteris kuni tõsise uuringu või raamatuni.

Videosisu võib piirduda mõneminutilise klipiga, aga olla ka hoopis täispikk film või tundidepikkune live-lülitus.

Lisaks tekstile ja videole on võimalik sisu edastada ka podcast'ide, infograafikute, meemide, fotode jm abil.

Rusikareegel on, et mida lühemad-kergemad-lühiajalisemad formaadid, seda suurem peab soovitud mõju saavutamiseks olema avaldamissagedus.

Kuna sa lood sisu oma sihtrühma meeleheaks, siis pead välja selgitama, millist formaati nad eelistavad. Pensionäri ja üliõpilase eelistused ei pruugi kattuda, sest juba infokanalid, mida nad kasutavad, on erinevad.

Kõige õigem on katsetada, sest vaid nii teed otsuseid reaalsete andmete põhjal.

Ehkki videosisu on tõusev trend, tee selgeks, kas ka sinu auditooriumi meelest. Võib-olla ei lähegi see neile üldse peale.

Kas üks pikk artikkel, mille lugemisele kulub omajagu aega? Või sarjana ilmuvad lühemad postitused?

Mida laetakse rohkem alla: kas lühijuhendit „10 nippi, kuidas...." või 20-leheküljelist käsiraamatut „Põhjalik juhend, kuidas..."?

Kus võimalik, on teksti, graafikat, videot ja audiot mõistlik omavahel kombineerida. See püüab kergemini tähelepanu, võimaldab ülevaatlikuma infoedastuse ja emotsionaalsema esituse. Aga kindlasti peab edastusviis lähtuma sihtrühmast ning kanalist, kus sisu levib.

Valik formaate kergemalt kaalukamale:

sotsmeedia postitused, infokillud, muudest allikatest pärinev edasi jagatud sisu;

aktuaalse sisuga blogipostitused, viidatud sisu koos pikemate omapoolsete kommentaaridega;

aegumatu sisuga artiklid ja blogipostitused;

uuringud, raamatud, e-raamatud.

5. Lükka sisu levikule hoog sisse

Strateegiadokumendis on sul ka nimekiri kanalitest, kus soovid oma sisu levitada. Lihtsaim ja odavaim viis oma sisu levitada on alustada omakanalitest:

blogi kodulehel;

uudiskiri;

sotsmeedia kontod jms.

Kuid kas lepid vaid sellega?!

Kui lood väga head sisu, saad seda levitada ka väljaspool omakanaleid. Näiteks suurtes online-portaalides ning erialastes väljaannetes.

Toimi nii:

kirjuta väga hea artikkel;

paku seda portaali peatoimetajale või reporterile;

kui saad eitava vastuse, uuri, mida saaksid muuta;

kui artikkel sobib, palu lisada link enda veebilehele;

hoia ajakirjanikuga kontakti - ta võib tulevikus erialase kommentaari saamiseks just sinu poole pöörduda.

Kirjatükk, mis peab rangelt kinni sisuturundusliku loo nõuetest ega pole ennast kiitev või müüv, võetakse sageli hea meelega avaldamisele.

Võid katsetada ka koostööd blogijate, juutuuberite ja podcastide loojatega. Päris tasuta ei pruugita sind jutule võtta, kuid bartertehing, mille käigus sina annad blogijale oma tooteid/teenuseid ja tema sulle „eetriaega", võib käiku minna küll.

Oma sõnumit saad edukalt levitada ka erinevates Facebooki gruppides. Peaaegu iga eriala spetsialistid või huvilised on mõnda gruppi koondunud. Leia need grupid ja postita sinna oma sisu.

Kõiki eelnevaid kanaleid omavahel kombineerides saad olla kindel, et sinu sõnum ei jõua mitte ainult võimalikult paljude silmapaarideni, vaid just nendeni, kes teemast päriselt huvitatud on.

Millal sisuturundus mühinal müüki kasvatama hakkab?

Sisuturundusega alustades pead arvestama, et selle tulemusi sa päris kohe ei näe. See pole hoogtöö, mille saab ühekorraga ära teha, et edaspidi loorbereil puhata.

Sisuturundus töötab ainut siis, kui seda tehakse pika aja vältel ja järjepidevalt.

Isegi kui müük esimestel kuudel hüppeliselt ei kasva, ära arva, et oled midagi valesti teinud. Sisuturunduse põhieesmärk on usalduse kasvatamine oma ettevõtte ja toote/teenuse suhtes. On loomulik, et usaldust ei võideta ühe artikli ega videoklipiga.

Esialgu tahad sa sisuturunduse abil lihtsalt pildile pääseda ja sihtrühmale meelde jääda. Oma sisuga ei tohi sa välja saata sõnumit, et kliendid peaksid ilmtingimata just sinu juures oste sooritama.

Sa tahad välja saata sõnumi, et sa tead, millest sa räägid, ja oskad vajadusel igat oma klienti aidata. Kui see õnnestub, pöörduvad kliendid sinu poole ise, ilma et peaksid agressiivseid müügikampaaniaid korraldama.

Sisuturundus ei tundugi enam nii keeruline? Siis tee sellega kohe algust.