Skandaal Leedus: Lidl solvas ¾ riigi elanikest

Lidl solvas ¾ Leedu elanikest sellega, et nende uue Kaunase kaupluse reklaamis kasutati fotot, kus kõik linna kirikud olid ilma ristideta ning sellele sammule peab vastama poliitilisel tasandil, kinnitas intervjuus Leedu televisioonile poliitikavaatleja, professor Audrius Bačiulis.

Vilniuse ülikooli professor Audrius Bačiulis lausus, et see samm näitab, et poekett suhtub klienti kui lolli, sest ei austata kultuurikeskkonda, vahendab Leedu Delfi.

Lidli esindajad kinnitavad, et tegemist on arusaamatusega.

Teema eelmisel nädalal tõstatanud portaal Bernardinai.lt märgib,et Lidl kasutab sageli oma kaupade pakenditel religioosseid objekte, kuid seda ilma konkreetsete tunnusmärkideta, seekord siis ristideta.

Samasugused intsidendid olid Lidlil ka Kreekas, Itaalias, Belgias ja Saksamaal.

Bačiulis näeb siin kaht võimalust. „See võib olla poliitkorrektsuse agressiivne vorm, mis hävitab Euroopa kristlikku iseteadvust. Kuid see võib olla ka olla teadlik skandaali tekitamine, et endale tähelepanu tõmmata. Kas see on kasulik? Sõltub,“ rääkis professor, kinnitades, et sellele tuleb vastata poliitilisel tasemel, sest Leedu on kristlik riik.

„Kui ma ei eksi, siis identifitseerivad ¾ Leedu elanikest end katoliiklastena. Lisaks õigeusklikud ning luterlased, kes on samuti kristlased. Jutt käib kristlusest ning kirik ei ole mitte ainult hoone ja vaimulikud, vaid kõik need inimesed, kes end mingi usuga on sidunud. Lidl solvas ¾ Leedu elanikke ja sellele peavad poliitikud reageerima,“ rääkis ta.

Lidli Leedu esindaja Valerija Lebedeva kinnitas Leedu televisioonile, et ettevõte soetas juba retušeeritud foto. „Seda ei tehtud meie soovil või tellimusel. Nii lihtsalt juhtus, et me ei märganud seda. Fotot kasutati meie kodulehel Kaunase uue poe avamise teate illustratsioonina,“ rääkis ta.

Lebedeva sõnu kasutati fotot vaid veebilehel ning selle kujutisega reklaami ei olnud.