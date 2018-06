Skype Eesti arenduskeskus saab uue juhi, kes hakkab ettevõtmist laiendama

Alates 1. juulist hakkab Skype Eesti arenduskeskust juhtima Tanel Erm.

Keskuse tooteportfell on viimasel kolmel aastal laienenud ja arendustöö põhifookus on intelligentne, pilveteenustel põhinev infrastruktuur, mis võimaldab miljonitel nii era- kui äriklientidel Skype, Skype for Business ja Microsoft Teams rakenduste kaudu suhelda, teatas ettevõte.

Tanel Erm vastutab Skype’i ja Microsofti ülemaailmse tasuliste kõne- ja sõnumiteenuste arenduse ja operatsioonide ning Tallinna ja Tartu üksuse toimimise eest. Erm alustas ettevõttes tööd 2005. aasta aprillis.

“Lähema 12 kuu jooksul värbame keskusesse juurde 60 inimest, praegu on neist ametikohtadest kolmekümnele avatud konkurss. Uued kompetentsivaldkonnad, kuhu inimesi värvatakse, on seotud Big Data, tehisintellekti, pilveteenuste ja tarkvaraarendussüsteemidega,“ selgitas Erm keskuse laienemisplaane. Juunikuu alguses töötas Tallinnas ja Tartus kokku 287 inimest.