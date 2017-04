Soome kogemusturundaja: inimesed ja nende elud on meie peamine trend

Ülemaailmse haardega Soome juhtiva kogemusturundus-agentuuri Woltti Group rahvusvaheliste kliendikontode müügijuht Jarkko Kivikoski tõdeb, et digi-ajastul kasutatakse üritusturunduses üha rohkem uusi tehnoloogiaid, kuid on ära unustatud üks oluline asi - et sündmuste keskmes on alati inimesed. Inimlikkust ei tohi unustada.

Kivikoski kliendiportfelli kuulub mitmeid rahvusvahelisi tööstusettevõtteid ja tema kogemused turunduse valdkonnas, nii projekti kui ka strateegiliste protsesside tasandil, on kõrgelt hinnatud. Ta on innukalt pühendunud offline ja online meediumite integreerimisele ja tulemuspõhisele planeeringule.

Miks tunnete, et ürituste planeerimisel sobib teile?

Ma tunnen seda, kuna ma armastan selle hetke maagiat. Ükski sündmus ei kordu kunagi ja see loob inimestes erilise tunde. Selles ühes hetkes on nad omavahel seotud. Nende omavaheline suhtlus ja panus üritusse on midagi tõeliselt erilist.

Miks on publikul üritustele selline mõju? Kas see, mis laval juhtub, ei ole tähtsam?

Ma arvan, et iga sündmus on alati kombinatsioon erinevatest inimestest ja ürituse põhiideest. Ilma publikuta ei ole üritust. See on ilmselge. Ürituse korraldamisel kohaldame seda alati konkreetse publikuga. See toimib nii - publik mängib ühte peamist rolli, inimesed on osa protsessist ja see tähendab seda, et nad on võimelised üritust muutma.

Kas leiate palju ühist teatril ja ürituskorraldusel?

Noh, kunagi töötasime me üpris palju käsikirjadega ning ka sündmuste arendamise mehhanism on teatrile sarnane. Kuid ürituskorralduses, isegi kui tegevus käib käsikirja järgi, on palju rohkem inimestevahelist suhtlust. Ürituskorraldus on palju rohkem sõltuv publikust, kes mängib suurt rolli selles, mis sündmuse ajal juhtuma hakkab.

Kas on tõsi, et iga ürituskorraldaja kipub olema väga tehniline ja lavale väga lähedal? Kas see harjumus tapab võime sündmust nautida, isegi kui see ei ole teie korraldatud?

Võib-olla mõne inimese jaoks, kuid mitte minu jaoks. Minu viimane üritus oli teatris. See ei olnud minu kavandatud, aga ma mäletan seda hästi. Ma arvan, et on oluline olla vaid üks suvaline isik, osa publikust, ja hetke nautida. Kui me ei suuda seda teha, siis kaotame midagi olulist nii tööalalselt kui ka igapäevaelus.

Milline on see üritus, mille korraldamisest unistate?

Ma arvan, et ma sooviksin luua midagi erilist, midagi, mis on väga loominguline kuid samal ajal tõhus. Mulle meeldib DREAM FORCE üritus. Minu arust on hämmastav, kuidas kogu sündmus on konstrueeritud - ürituse atmosfäär ja see, kuidas publik on protsessi integreeritud.

Mis on WOLTTI GROUP'i juures ainulaadne?

Väga lühidalt öelduna - selleks on meie inimesed. See, kuidas me koos töötame ja nende olemus. Nad on väga keskendunud tulemuslikkusele, kuid on siiski väga loomingulised. Nende kahe asja kombinatsioon muudab meie meeskond tugevaks ja meie üritused populaarseks.

Kuidas te tavaliselt oma meeskonda motiveerite?

Meil on tugev meeskond. Me valime igat uut juht väga hoolikalt. Muidugi tuleb ette aegu, kui inimesed on väsinud ja tüdinenud, kuid nad armastavad oma tööd. Nad armastavad sündmusi, nad armastavad põnevust, nad on valmis andma endast kõik, et muuta üritused tõeliselt fantastiliseks. Ma olen meie meeskonna üle väga uhke. Oleme kaasvõitlejad ja valmis üksteist toetama, mis iganes ka ei juhtuks.

Kuidas veendute, et võtate tööle õiged inimesed? Kuidas tunnete ära OMA inimesed?

See on hea küsimus. Tegelikult räägime me palju asjadest, mis ei ole tööga seotud. Püüame igat kandidaati isiklikust küljest tundma õppida ning alles seejärel räägime töövilumusest. Esimest korda proovime me kandidaatidega kohtuda mõnes avalikus kohas: kohvikus või restoranis, ning alles siis meie kontoris. Mida rohkem me inimesest teame, seda parem. Tavaliselt korraldame kolm kohtumist kolmes erinevas kohas ning kõiki neid viivad läbi erinevad meeskonnaliikmed. Me räägime nendega palju ja pärast kolme kohtumist tajume juba natukene nende energiat. Me ei tunne kahetsust inimeste pärast, kes pakkumist ei saanud.

Mida on vaja, et täita klientide vajadusi?

Te peaksite oma kliente tundma ja mõistma nende ettevõtte tegevust. See võtab palju aega. Ja muidugi, te peaksid olema väga avatud, valmis õppima piiramatus koguses uusi asju. Alati. Ärge väsige uutest asjadest, see on oluline. Ja olge aus.

Mida arvate uusimatest üritustrendidest?

Ma arvan, et oleme nüüd jõudnud digitaal-ajastusse. Inimesed kasutavad ürituste korraldamisel üha rohkem uut tehnoloogiat. See on kindlasti trend. Aga ma arvan, et sellel digi-ajastul on unustatud üks oluline asi - et sündmuste keskmes on alati inimesed. Ärge unustage inimlikkust, see peaks alati alles jääma ja olema iga ürituse fookus. See on väga oluline. Oluline on mitte ainult inimeste jagamine sihtrühmadesse, vaid ka oma sihtrühma tundmaõppimine. Ma arvan, et peamine trend on gamification, inimeste kaasamine sellesse protsessi. Laseme neil valida, kuidas sündmused peaksid välja nägema. Oma sihtrühma tundmaõppimine on püsiv trend kõikide ürituskorralduse spetsialistide seas. Inimesed ja nende elud on meie peamine trend.

Aga kuidas on võimalik tundma õppida kogu publikut, kui üritus on korraldatud 500 inimese jaoks?

Ei ole võimalik kõiki neid tundma õppida, kuid tähtis on mõista, miks inimesed sellel üritusel osalevad. Kui ühes kohas on koos 500 inimest, siis tähendab see, et neil on midagi ühist. Mis see on? Samad huvid, sama armastus, samal kutsealal. Seda teades saate edasi liikuda - valida mis tahes 50 inimest ja neid paremini tundma õppida, mõista, millised sihtrühmad on esindatud. Siin, muide, saab kogu see tehnoloogia värk palju aidata. Asi on selles, et alati on lihtne aru saada, mida kliendid tahavad, mida sponsorid tahavad, mida esinejad või korraldajad tahavad. Aga sageli ei taha publik samu asju. Ja siin tulevad appi kõik rakendused ja tehnoloogia, mis tegelikult peaks aitama teil oma sihtgruppi peaaegu individuaalselt tundma õppida.

Milliseid eripärasid olete märganud Soome üritusturul? Kas see erineb oluliselt Balti turust?

Soomes on meil peamiselt kahte tüüpi kliente. Need kliendid, kelle peakorter on siin ja need, kelle juhtkond asub väljaspool Soomet. Mõnevõrra piiratud välismaiste kaubamärkide roll on suur, kuid meie oma rahvusvahelised firmad annavad meile rohkem võimalusi globaalseks kasvuks. Ma arvan, et selline olukord on sarnane Balti turule.

Miks osalete Baltic For Events foorumil?

Meie jaoks on see väga huvitav üritus. Esiteks tahan ma teada ja mõista, mis selles piirkonnas toimub. Ma tahan tundma õppida sealseid inimesi. Meile on vaja uusi partnereid ja ma tahan teha rohkem koostööd Balti riikidega. Niisiis, minu põhjused on lihtsad. Ja mida ma ootan? Uusi ideid, uut mõtteviisi ja uusi kaastöötajaid muidugi!