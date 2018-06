Soomes on hasartmängud kummalisel põhjusel rahvussport

Kuigi rahvusvahelistes edetabelites on soomlased maailma õnnelikumad inimesed, viitab üks teine statistika, et neil võivad olla hasartmänguprobleemid.

Kuigi Soomes on pikad ja pimedad talved, kuid soomlased on ikka maailma õnnelikumad inimesed.

Soome on ka muus osas vahest üllatuslikult maailmas eesotsas. Nimelt on inimese kohta soomlased maailmas suurimad hasartmängurid. Soomlased kulutavad igal aastal umbes kaks miljardit eurot hasartmängudele. Euroopas pole hasartmängurluse osas soolastele võrdset. Moel või teisel mängib igal aastal hasartmänge 80 protsenti soomlastest.

Kuidas ikkagi on soomlased sellisteks muutunud?

Teadlaste sõnul on võib vastus olla üllatav – see on osa rahvuslikkuse ilmingust.

Hasartmängumajandus on riigi kontrolli all läbi valitsuse monopoli. Aastakümneid on valitsused hasartmängudest saadud raha saatnud tagasi ühiskonda. Kaasajal annab Soome riiklik hasartmängukompanii Veikkaus riigile umbes miljard eurot kasumi näol ja enam kui 200 miljonit eurot maksudena, mis moodustavad kokku umbes kaks protsenti Soome riigieelarvest.

Juba aastaid on kasutatud sellist müügisõnumit, et isegi kui sina kaotad, siis keegi soomlane võidab. Ehk isegi eraisiku kaotuse korral võidab sellest ühiskond. Ühekäelised kuradid ehk mänguautomaadid on üle Soome igas külapoes ja toidupoes.