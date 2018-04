Staar tuleb taas Eestisse. Eelmise aasta ülimenukas seminar toimub taas

Neljapäeval, 14. juunil 2018 toimub Tallinnas Yonathan Dominitzi praktiline loovmõtlemise seminar.

Yonathani möödunud-aastane mesitriklass oli ülimenukas, sestap otsustasime ta uuesti siia kutsuda, kirjutab Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit oma kodulehel.

Tänavuse seminari teema on Cracking the Codes of Digital Storytelling and Branded Content.

Kuidas jutustada oma lugu läbi brändide tänase maailma üleküllastunud multimeediaplatvormidel?

Seminaril käsitleb Yonathan nelja erinevat lähenemist lugude jutustamisele online meedias ja õpetab kasutama Mindscapes'i tööriistu, mille abil edukaid kampaaniad luua.

Programmis on otseloomulikult värsket reklaamikraami - auhinnatud kampaaniate case study'd, mis väga hästi lugusid jutustavad või paistavad silma sisu innovatiivse brändimisega. Yonathan töötab mõttemustritega ja ta pakub välja meetodi, kuidas neid kasutada uute ideede genereerimiseks.

Seminar on väga praktiline, kõik saavad kohe proovida mõttetööriistu konkreetsete briifide peal ja ülesannete lahendamisel.