Supermarketisse ööbima: Helsingi toidupood kutsub kliente laupäeva öösel end jahutama

Pärast mitmeid nädalaid kestnud kuumust, kutsub Helsingi toidupood kliente laupäeval jahutavale ööbimisele.

Kuigi ilmaprognoos lubab, et ka Soomes tõmbab kuumalaine nädalavahetusel hinge, on ilm siiski soe ning paljud põhjanaabrite pealinna elanikud peavad veetma seetõttu unetuid öid, kirjutab Yle.

Laupäeval aga saavad nii mõnedki linnaelanikud leevendust, sest neil on võimalus magada toidupoe võimsa konditsioneerisüsteemi jahutavas keskkonnas, sest K-Supermarket Helsingi Pohjois-Haaga piirkonnas kutsub kliente enda juure magama.

Poe juhataja Marika Lindforsi sõnul said nad idee klientide naljadest. „Kliendid on pooleldi naljatledes öelnud, et küll oleks tore meie jahedas poes magada. Me püüame alati klientide tagasisidele reageerida,“ lausus ta.

Lindforsi kinnitusel on nad saanud kutsele nii palju vastuseid, et kõigile hakkab juba ruumi nappima, kuid nad üritavad mahutada võimalikult paljusid soovijaid.

Kaupluse salatibaaris salatit valinud Kati kinnitas, et toidupoes ööbimine on suurepärane mõte.

„Siin Haagas on palju vanemaid inimesi, kes tunnevad end kuumaga väga halvasti. Nüüd on neil võimalus tulla ja veidi jahutust saada. See on suurepärane,“ lausus ta.

Päästeameti instruktsioonide kohaselt piiratakse ööbijate arvu 100 inimeseni. Poe Facebooki postitust oli läikinud enam kui 7500 inimest ning seda oli jagatud 1700 korda.