SUUR ÜLEVAADE | 7 eksperti selgitavad, mida tasub digiturunduses sel aastal tähele panna

Kas olete mõelnud, kuidas digiturundus sel aastal muutuda võiks? Kas üldse muutub? Mida tuleb sel aastal eriti silmas pidada, ja millele nii palju tähelepanu vaja pöörata ei ole? Suure töö tegi ära Brit Maripuu reklaamifirmast Milos reklaam.

Alustan oma 3st osast koosnevat artiklisarja. Küsisin tuntud Eesti turundajatelt ja netiturundusega igapäevaselt tegelevatelt inimestelt, et mida nemad arvavad 2018.a. digiturundusest.

Priit Kallas - Dreamgrow tegevjuht

2018. aastal on aeg oma veebis sisu korda teha. Potentsiaalsele klientidele oluline sisu on vundamendiks kõigile teistele digiturunduse tegevustele. Sisust saab alguse leitavus otsingumootorites ja tegevused sotsiaalmeedias. Läbimõeldud sisustrateegis aitab sul kliendini jõuda varem kui su konkurent.

Selleks, et sisust maksimum saada tuleb käima panna ka meiliturundus. Selle sees tuleb eristada suhtlust olemasolevate klientidega ja potentsiaalsete klientide juhtimist ostuvoos (lead nurturing).

Karola Karlson - Performance Marketing Manager, Taxify

Loe veel

Kindlasti sõltuvad iga ettevõtte 2018. digiturunduse prioriteedid sellest, mida tahetakse saavutada ning mis on juba tehtud. Soovitan tähelepanu pöörata asjaolule, et tänaseks tuleb suurem osa veebilehe külastajaid läbi nutitelefonide. Samal ajal keskenduvad paljud ettevõtted endiselt oma Desktop lehe edendamisele.

2018. aasta algul tasuks üle vaadata, kas ettevõtte koduleht on optimeeritud ka mobiilis külastajatele. Ühtlasi, kui tahate häid SEO tulemusi või teete Google'is reklaami, on oluline, et ettevõtte koduleht kiiresti laeks. Seda saab lihtsalt testida Google PageSpeed Insights lehel ning hiljem Google'i soovituste kohaselt veebilehte optimeerida.

Reklaamikanalite osas soovitan testida rohkelt erinevaid Facebooki reklaame (erinevaid disaine ja formaate) ning katsetada ka reklaamvideoid, mida saab kasutada nii Facebookis, Instgramis kui Youtube'is.

Magnus Lužkov - Optimist Creative juht ja strateeg

On hästi oluline, et brändid ei langeks ainult soodushinna kampaaniate mülkasse. Väga mitmed sektorid, nagu näiteks optika või ehituskaubad, seal juba on. Soodushind on hästi lühiajaline põhjus sinu toote või teenuse eelistamiseks. Tuleks otsida ja anda põhjuseid, mis kestavad kauem. Ka pärast kampaania lõppu. Kui eelarve on väike, siis on oluline, et brändid julgeksid panustada selle vähesegi pigem loovlahendusse, millel on lootust ise levida, selle asemel, et kulutada see meediapindade ostule keskpärase sõnumi/lahenduse näitamiseks. Flirt on alati töötanud paremini kui vägistamine - sama kehtib ka meie sektoris. Eriti puudutab see sotsiaalmeediat, kuhu saab toota lahedat sisu. Suuremad brändid, kes peavad pidevalt pildis olema, jätkavad kindlasti digiturunduse automatiseerimist. Tänapäevane tehnoloogia võimaldab juba päris head segmenteerimist ja personaliseerimist. See on suur töö, aga lõpuks kõik võidavad. Ettevõtted ei kuluta enam tühja ja inimesed ei näe enam sõnumeid, mis neid ei huvita. Automatiseerimine ei tähenda siinkohal mitte loovkompetentsi välistamist - lõppude lõpuks taandub kõik strateegiale, hästi sõnastatud sõnumile ja tähelepanu tõmbavale visuaalile.

Kristjan Raude - WSI Online CEO

Edukas turunduse juhtimine muutub üha keerulisemaks. Uued kanalid, uued võimalused, uued reeglid, uued seadused, uued ohud. Turundustiimi tuleb täiendada uute spetsialistidega või leida endale head koostööparterid. Ära ei tohi unustada, et uued kliendid on olulised, aga olemasolevad veel olulisemad! Google'i ja Facebooki reklaamieelarved kasvavad jõudsalt. Soovime seda või mitte, need kanalid töötavad ja ma ei näe, et keegi neid ohustab. Uus andmekaitseseadus on tekitanud parajat peavalu. Sellel järgneb uus seadus, mis on täna alles loomisel. Turundajate (ja ka ettevõtjate) elu tehakse oluliselt raskemaks ja rohkem kaitstakse tarbijate huve. Facebook kaotab kasutajaid, nende YOY kasv on peatunud ja asendunud langusega. Tarbijad on hakanud teadvustama meeletut ajakulu, mis on umbes 2h/päevas. Instagram kasvatab populaarsust. Tarbijal väga lihtne kasutada ja reklaamijal võimalus väga täpselt ja efektiivselt reklaame sihtida. LinkedIn kasvatab samuti populaarsust. Kui esimesed uue omaniku Microsofti sammud olid väga vales suunas platvormi arendamisel, siis nüüd on hakanud väga mõistlikke uusi funktsiooni välja tulema. Endiselt parim B2B keskkond. Sellel aastal võiks saavutada läbimurde (turundus)tehnoloogia. Siia alla käib AI, chatbotid, automatiseerimine, nutikad seadmed jne. Ühelt poolelt see vähendab rutiinseid ja korduvaid tegevusi, teiselt poolt loob see täiesti uued spetsialistid ja turu vajadus nende järgi kasvab meeletult. Võtame näiteks Google Home, Amazon Echo. Nende kasutuselevõtt nõuab näiteks sisu optimeerimist häälkäsklustele.

Turundus automatiseerub väga palju. Väga palju. Iseasi on see, kui palju soovitakse/suudetakse see kasutusele võtta. Automatiseerimine on täna "nice to have" valdkonda kuuluv tegevus keskmisele Eesti ettevõttele. Automatiseerimisega tegelevad ainult need ettevõtted, kellel "must to have" korras ja ressursse sealt edasi liikuda. Need, kes tegelevad, neil läheb ka hästi.

Timo Porval digiagentuur Lavii turundusstrateeg

2017 nägi turundaja tunniplaan välja selline:

Põhiained:

Loovus

Toimetamine Facebookis

Pildistamine Instagramis

Uued trendid turunduses

Projektijuhtimine

Turunduseelarve planeerimine

Bännerite tellimine

Valikained:

Investeeringu hindamine

Matemaatika

Psühholoogia

Sisuloome

Google Analytics

Strateegia

Müügimudelid

2018 saavad aga minu hinnangul valikainetest põhiained. Tunniplaan on muutunud tihedamaks ja pidevalt tuleb aru saada, millistest tegevustest tuleb mõõdetavat raha tagasi ning milline osa eelarvest on läinud musta auku. Nice to have asju on järjest vähem.

Muidugi ei lasu kogu vastutus mitte ainult turundajal vaid ka ettevõtjal.

2018 lõpetavad minu arvates edukamalt need, kes suudavad luua korraliku strateegia, panna fookuse ja raha õigesse kohta, luua konkreetsed protsessid ning vajadusel kaasata abi ka väljaspoolt maja. Kõige tublimad on need, kes jõuavad seisu, kus turunduseelarve ei ole enam ettevõtte omaniku või juhi poolt piiratud, sest igal kulutusel on põhjus ja eesmärk konkreetset raha teenida.

Erki Heinsaar - MediaBrands Digital CEO

2018 digitrendide osas jätkub trend, et midagi uut ja maailma muutvat ei tule. Muutusi on palju, aga need toimuvad pikaajaliste trendide raames. Mobiil, sotsiaalmeedia, programmatic ja sisuturundus on jätkuvalt olulised teemad ka 2018 aastal.

Mobiilikasutajate arv kasvab jätkuvalt ja ületab paljude veebilehtede puhul arvutikasutajate külastusi. Ettevõtjale tähendab see vajadust mobiilisisu kiirelt ja loogiliselt kasutajale pakkuda ning agentuurile lahendada cross-device mõõdikute mure ehk kuidas viia kokku inimesed, kes alustavad ostuteekonda mobiilis ja lõpetavad teises seadmes.

Sotsiaalmeedias jätkab võidukäiku Facebook, mis on nii Eestis kui üle maailma kõige kiiremini kasvav meediakanal. 2018 toob kaasa väga suured muudatused ettevõtete orgaanilise sisu jõudmises fännibaasini ja need muudatused ei ole positiivses suunas. Oma agentuuris haldame üle 40 ettevõtte sotsiaalmeedia kontosid ja nendes strateegiates oleme selleks aastaks väga suuri muudatusi teinud.

Konsolideerumine jätkub nii Eestis kui maailmas. Üleilmselt võtavad Google ja Facebook enamiku digiturunduse kasvust. Eestis koondub kohalik digimeedia samuti paari suurema grupi väljaannetesse, kelle põhiliseks väljakutseks saab omavahelise kemplemise asemel just digimaailma juhtivate keskkondade kõrval oma turuosa säilitamine. 2017 oli selles vaates digiteadlikele ostjatele hea aasta, kuna kõik suuremad portaalid võimaldasid osa reklaampindade läbi datal põhineva programmatic lahenduse osta.

Jätkub ka tõe ja tulemuslikkuse otsimine kõikides (digi)turundustegevustes, vähemaks jääb üleüldist reklaami kõikidele ja suureneb täpselt sihitud reklaami osakaal, mis toob kaasa digitegevuste efektiivsuse ja ideaalis ka lõpptarbija frustratsiooni vähenemise reklaamirohkuse suhtes.

Hando Sinisalu - Best Marketing International juht

Ma arvan, et 2018. aastal näeme e-kaubanduse suurt kasvu. Maksekeskuse andmetel kasvas juba 2017.a. Eesti e-kommertsi maht 100% ja see kasv jätkub, ma usun.

Kõik turundajad peaksid erilist tähelepanu pöörama oma e- ja m-keskkondade kasutusmugavuse ja erakordse kliendikogemuse pakkumisele.

Eesti ettevõtted on ühe enam globaalses konkurentsis ja seega peavad meie tooted ja teenused olema maailmatasemel.

Mais jõustuv uus andmekaitseseadus GDPR valmistab turundajatele palju peavalu, arvatavasti näeme aasta teises pooles ka esimesi "näidispoomisi" ehk seaduse vastu eksinud ettevõtete karistamist.

Jätkuvalt on parim võimalus eristuda ja oma toote või teenuse eest rohkem raha küsida, tugev bränd. Bränding ei seisne ainult disainis ja kommunikatsioonis, vaid väärtustes, ettevõtte kultuuris ja kliendikogemuse pakkumises. Turundajad peavad mõtlema, kuidas viia brändikogemus üle digikeskkonda - nii e-poodi kui suhtlusrobotite tasandile.

Sisuloome on jätkuvalt oluline ja siin saab määravaks sisu kvaliteet ja asjakohasus. Tarbijad ei ole enam nõus firmade mõõdutundetut enesekiitust reklaamartiklite vormis taluma.

Ettevõtted võiks üle vaadata oma "surnud" Facebooki, Twitteri, Snapchati jt sotsiaalmeedia kanalite kontod ja kui on selge, et sinna asjakohast sisu toota ei suudeta, siis võiks kaaluda nende "surnud" kontode kustutamist.

2018.a. on aeg teha väike inventuur oma turundustegevustes.

Milos reklaami kodulehe leiad siit.