SUUR ÜLEVAADE III: Millised on 2018. aasta kiiremini kasvavad turunduskanalid? Mida teha, et paremini turundada?

Küsisin tuntud Eesti turundajatelt ja netiturundusega igapäevaselt tegelevatelt inimestelt, et mida nemad arvavad 2018.a. digiturundusest. Kaks artiklit on juba ilmunud (I osa ja II osa), täna on aeg käes viimasel, kolmandal, kirjutab Milos Reklaam tegevjuht Brit Mesipuu ettevõtte blogis.

Anu-Mall Naarits - Marketingi Instituut, tegevjuht

Ma arvan, et see on 3A aasta: autentne sisu, automatiseemine ja AI-i (artificial intelligence ehk tehisintellekt) jõudmine massidesse.

Teades aga Eestit, kui trendide tagahoovi, siis on raske ennustada, kui palju need 3A trendi hot-spottidest meieni jõuavad.

Teet Torim - Boost Yourself Co-founder

Instagram

See kanal areneb väga kiiresti ja täieneb pidevalt. Online toodete müümine proovitakse järjest mugavamaks teha võimalikule kliendile. Paljusid asju katsetatakse täna USA turul, aga neid järjest lastakse ka üle maailma laiali. Siin tuleb kindlasti silma peal hoida. NB! Instagrami tegemine ei tööta. Sellel kanalil, kas on konkreetne roll kogukonna kasvatamiseks või mitte, aga et teen igale uuele brändile/tootle Instagrami konto ja hakkan seal ainult oma tootest rääkima siis see on surnud.

Messenger

Tegi algust juba 2017 on uute võimalustega ja järjest rohkem turundajaid avastab neid täna. Kindlasti üks kiiremini kasvav turunduskanal 2018.

Facebook

Tasuta sisuga äri ei ehita ja nähtavust ei saa. 2017 kinnitas lõpuks, et ainult orgaanilises sisu peal pole võimalik elada ja loota, et keegi sulle kaasa hakkab elama. Facebook pagub täna parimaid võimalusi võimalike klientide täpseks sihtimiseks ja järelturundamiseks. Facebook Pixel jätkab võidukäiku 2018.

Automatiseerimine ja personaliseerimine

Võtab suuresti kokku 2018 turunduse suuna. Kliendi teenindamine ja järelteenindamine.

Digilaiskus

Täna on jõudnud digiturundus sinna, et sa ei saa enam sama visuaaliga (väliplakat ja instagrami reklaam) teha head turundust. Selline digilaiskus on täna läbinähtav ja sellisest turundamisest vaadatakse mööda. Iga kanal nõuab oma lähenemist turundamisel ja reklaamid on vaja vastavalt sellele kujundada, inimesi on vaja vastavalt sellele kõnetada. 2018 sunnib ettevõtteid oma digilaiskust üle vaatama.

Rene Poljakov - OÜ Fitlap tegevjuht

Mina pean kõige olulisemaks klientide kaasamist ja personaliseerimist.

Loomulikult on jätkuvalt väga oluline luua huvitavat ja kasulikku sisu.

Tiina Tali - Coop Pank AS turundusjuht

Sotsiaalmeedia trendidena võiks tuua välja rohkem personaalsust ja rohkem kvaliteetset sisu. Inimesi huvitavad sisulised postitused, kust nad saavad enda jaoks huvitavat ja kasulikku infot. Näiteks panganduse valdkonnas on tooted sageli keerulised ja infot on väga palju. Väärtustatakse seda, kui keegi suudab keerulise info kokku võtta ja tuua välja midagi sellist, mis on inimestele eluks vajalik. Coop Pangas oleme täheldanud, et meie jälgijate poolt on eriti positiivse vastuvõtu saanud blogipostitused, kust nad on saanud selge ja kompaktse info näiteks hoiustamisest või liisingu võtmisest.

Mida aeg edasi, seda vähem huvitavad inimesi "jaga ja võida" mängud. Pigem on sotsiaalmeedia kasutajad võitmise nimel valmis tegema midagi põnevat, aga sellist, mis ei nõua suurt pingutust, näiteks vastama lihtsale küsimusele või lahendama mõne lihtsama ülesande.

Sotsiaalmeedia puhul on videosisu ja sotsiaalmeedia mõjutajate kaasamine endiselt kasvava osatähtsusega. Orgaaniliselt ehk tasuta sisu levimise osakaal langeb, sest sotsiaalmeedia turundajate arv on pidevalt kasvav, samuti ka nende ettevõtete osakaal, kes ostavad tasulisi sotsiaalmeediareklaame.

Video kasutamine aitab nähtavust saavutada. Kui klipi sisu inimestele korda läheb, siis on videopostitustel alati kõrgem nähtavus ja parem levik. Noorem põlvkond jälgib sotsiaalmeedia mõjutajaid ja üha enam ettevõtjaid värbab brändisaadikuid või teeb blogijate ja sotsiaalmeedia sisuloojatega tihedat koostööd.

Kui rääkida laiemalt digiturunduse trendidest, siis kvaliteetne sisu on kõikjal oluline - see aitab sihtrühma oma veebilehele tuua ja seal neile vajalikku ning ostuni suunavat infot pakkuda. Digitaalsed teenused arenevad järjest lihtsamaks ja kliendi jaoks märkamatumaks. Näiteks pakume alates eelmise aasta lõpuks võimalust tulla Coop Panga kliendiks ilma kodust välja tulemata. See võimalus tuleneb muutunud seadusest ja olime esimene pank, kes seda oma klientidele pakkus. Inimeste suur huvi on tõestanud, et sellised elu mugavamaks muutvad teenused on kõrgelt hinnatud.

Triin Rum - Turundaja, AS Tallinna Sadam ja OÜ Pagar Võtaks

Hiljutine avaldus Facebookilt, mille kohaselt lakkab Facebooki News Feed praegusel kujul eksisteerimast ning fookus suunatakse lehtede sisult personaalsele sisule, teeb brändide ja ettevõtete jaoks Facebookis turundamise 2018. aastal keerulisemaks ja kulukamaks.

See tähendab, et klientideni jõudmiseks tuleb toota kvaliteetsemat sisu ja osta rohkem reklaami või pöörata suuremat tähelepanu mõnele teisele sotsiaalmeedia kanalile. Selle muutuse valguses liiguvad ilmselt paljud turundajad rohkem Instagrami, kus on turundustegevusteks hiljuti palju võimalusi juurde tulnud, eriti just videote tootmise/kuvamise puhul.

Usun, et ka digiturunduses üldiselt jätkub video võidukäik, kuna kvaliteetsete videote kiireks valmistamiseks on üha rohkem vahendeid, lisaks on sisu video kujul lihtne tarbida.

Arvan ka, et ettevõtete pehmed väärtused muutuvad digiturunduses üha olulisemaks ning neid ei saa kunstlikult tekitada. Väärtusi peegeldab ettevõtte reaalne tegevus, mis on digiajastule omaselt üha suureneva järelevalve all. Tänapäeva võrguühiskond on tinginud selle, et üks vale samm, mis jääb fotole või videole, võib kaasa tuua palju kahju. Meenutame siin mullu aprillis lahvatanud United Airlines'i PR-skandaali, mille põhjustas ebainimlik käitumine reisijaga. Video sellest, kuidas reisija lennukist ära veeti sai kiiresti viraalseks. Tulemuseks suur mainekahju, paljud internetis kiirelt levivad pilkavad miimid ning ka United Airlines'i aktsia hinna suur langus.

Brit Mesipuu - Milos OÜ tegevjuht, koolitaja, turundaja

Siia kõige lõppu panen kirja ka mõned enda mõtted:

Facebook -> koduleht

Kuigi mu süda kuulub hetkel veel Facebookile, liigub see üha enam kodulehe poole. Sotsmeedia kanalid tulevad ja lähevad, koduleht aga jääb. Ei, ma ei arva, et FB kukub sel aastal kokku, seda mitte. Aga pikemas perspektiivis, kõik ammendub ja asemele tuleb miskit uut. Orkuti mäletate?

Isegi FB ei pea end kõikvõimsaks - nende peakontori ees oleva reklaami taga on ennist seal toimetanud Sun Microsystems logo. See peaks töötajatele pidevalt meenutama, et nad oleksid motiveeritud ja „Don't end up like Sun Microsystems".

See on see koht, kus ma koolitustel ütlen ka, et katsuge saada oma jälgijad e-maililisti, sest....

..heal emailil on väärikad tulemused.

Käsi südamel - aasta tagasi ma ei pidanud lugu e-maili turundusest. Spämm ju, mis muud! Siis aga käisin mõnel koolitusel, lugesin ise juurde ja endalegi märkamatult olin alustanud listi kogumisega. Tulemuseks - olen vaid 2 kirja välja saatnud 5 kuu jooksul (mis on ilmselgelt vähe) ja nende avamise määr on olnud ligi 50%. Katsu sa sellist kaasatust saada sotsiaalmeedias!

Kuid pea meeles, et pealkirjaga „Minu firma uudiskiri nr 1" ja sisuga „Meie valikust leiad 3 teenust, 10 toodet, 8 paketti - tule ja osta ära" sa laineid ei löö. E-mail peab väärtust pakkuma selle lugejale, mitte firmale, kes selle teele paneb!

Samuti usun, et e-mailid muutuvad atraktiivsemateks - gif pildid, e-mailis ostmine, videod jms.

Facebook Pixel

Uskumatult palju ettevõtteid ei kasuta selle võimalusi. Mu eriliseks kireks on töötamine just mikro- ja väikeettevõtetega. Väga paljud neist ei ole Pixel'ist midagi kuulnud, või lihtsalt ei kasuta. Isegi mitte Facebook Analyticsit. Kuidas sa siis tead, kellele kirjutad? Arvan, et Facebooki uudisvoo muudatuste valguses saavad ka seni lihtsalt kõhutunde peal elanud ettevõtted aru, et vaja on teada, kes on su persona, kelle „meele" järgi peab olema, et tõsta veidikenegi aktiivsust oma lehel.

Facebook Messenger

Mind ei ole veel keegi oma Messengeri reklaami sihtrühmana tabada üritanud. Siin seal rääkides on mõned inimesed selle reklaami osaliseks aga saanud. Usun, et sel aastal see hoogustub. Messengeri reklaam tundub kuidagi personaalsem, kui lihtsalt üks reklaam paljudest teistest minu seinal. Samuti on seda raskem eirata

Video, live-video

Nagu paljud eelkõnelejad on öelnud, usun ka mina, et videomaterjali loomine saab hoogu veelgi juurde. Vahendid, selle tegemiseks, on tänu headele mobiilikaameratele omast käest võtta. Kuid ma ei oleks nii pessimistlik, et tavalisel tekstisisul lähiaastatel enam minekut ei ole. Oleme lihtsalt lugemisega (veel) harjunud.

Live-videode kasvu näeme ka kindlasti. Lihtsalt muud ei jää üle kui soovid FB-s pildil püsida. Üle tuleb saada vaid eestlaslikust tagasihoidlikkusest :.

Google Analytics

Sama teema nagu Facebook Pixel'i ja Analyticsi puhul. Sul on koduleht, ja sa ei kasuta isegi tasuta pakutavaid lahendusi oma lehe külastajate analüüsimiseks...

LinkedIn

Soovitan soojalt vähemalt piiluda ka sinna keskkonda. Ja seda eelkõige siis isikliku karjääri ja suhete loomise eesmärgil.

Konverentse korraldades on see olnud väga hea keskkond jõudmaks otse õigete inimesteni. Kusjuures tulemus on hoopis parem, kui lihtsalt „muhv nõudmiseni" e-maile saates või telefonitsi vastuseid lootma jäädes.

Eriti hea tööriist on see neile, kes soovivad tegevust Eestist kaugemale viia. Just esmakontakti loomiseks.

Oma e-maili listist ma ei leia AirBalticu, Lego, McDonaldsi jne keskastme juhtide kirju. Küll aga on nii mõnigi mu LinkedIni kontaktide seas ja küsimuste korral vastavad kiiresti.

Google Adwords

Aina enam näen koolitustel huvi AdWordsi vastu. Paljud väikefirmad pusivad ise, teised on abi otsinud väljast poolt, kolmandad on alles mõtte tasandil. Kuid teadlikkus, vähemalt koolitustel käijate pealt vaadates, on tublisti kasvanud.

Sisuloome

Nii Google otsimootori, kui Facebooki uudisvoo muutuste valguses usun, et ettevõtted hakkavad aina enam aru saama, et koduleht ei ole pelgalt müügiplatvorm. Sellisena oled sa lihtsalt üks paljudest. Samuti on alternatiive tavalistele ühe ettevõtte e-poodidele liiga palju (Ali, Ebay, Osta.ee, Soov.ee jne) ning pead tõstab aina enam ka Facebooki Marketplace.

Kvaliteetne ja õpetlik sisu, asjalik info ja nõuanded, toodete võrdlused jms võiks olla see, mis sinu lehel tekitab liiklust ka siis, kui aktiivne ostuhuvi veel puudub. Samuti tuleb samapalju tähelepanu pöörata ka juba ostu sooritanud inimestele. Miks nemad peaksid sinu lehel edasi käima?

Neti.ee, Bing jt

Lihtsalt õhku visatud mõte - kui Google otsingumootoris on oma valdkonnas tugev konkurents, äkki peaks mõtlema ka alternatiivsetele lahendustele?

Vaadates oma Google Analyticsi aruandeid, ei ole „Neti.ee" just kõige harvem nähtus sealses statistikas.

Online PR

Veel üks võimalus paljude teiste seast välja paista. Sisu, postitusi, kommentaare, arvamusi jne on internetis juba piisavalt olemas. Kuidas see aga sinu ettevõtte kuvandile mõjub? Kuna UGC-l on võimu ostuotsuseid nii positiivses kui negatiivses võtmes mõjutada, on aeg üle vaadata ja sihipärasemalt tegema hakata ka sellega, lisaks tavalisele PR-le.

Neile, kellele see väljend veel nii tuttav ei ole: Online PR eesmärgiks on luua ettevõttele tugev positiivne alus, suurendada nähtavust, parandada positiivset kuvandit, luua rohkem positiivset sisu ja vajadusel isegi ebameeldiva sisu eemaldamist.

Häälotsing, AI, AR ja VR

Ma ei usu, et sel aastal peaks meie kodumaal häälotsingule veel keskenduma hakkama. Kui aga aega üle on, tasub tulevikule mõeldes tegelema hakata küll.

Samuti ei usu ma, et need kolm lühendit - AI (tehisintellekt), AR (liitreaalsus) ja VR (virtuaalreaalsus) - meil turundusplaanis olulisi muutusi tegema sunniks sellel aastal.

Sellega saigi siis läbi kolmest osast koosnev artiklitesari. Tänan südamest kõiki, kes võtsid vaevaks oma mõtted kirja panna ja neid teistega jagada. Edu kõigile teile ja loomulikult ka teile, lugejad, sel uuel põneval väljakutseid täis aastal!