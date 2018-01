Suurem kui kunagi varem. Eesti reklaamimaailma olulisim festival Kuldmuna tähistab 20. juubelit

16. märtsil 2018 toimub Kultuurikatlas Eesti reklaami- ja kogu turundussektori aasta suursündmus - Loovusfestival Kuldmuna 2018 auhinnagala. Tänavune Kuldmuna saab olema varasemast veelgi suurem ja erilisem, sest Kuldmuna tähistab oma 20. juubeliaastat.

Kuldmuna konkurssi ja auhinnagalat korraldava Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liidu (ETKAL) tegevjuht Lola Tehver sõnas, et Kuldmuna on igal aastal olnud oodatuim Eesti reklaamimaailma sündmus, mis annab valdkonna parimatele väärilise tunnustuse. "Juba kahekümnendat korda toimuva Kuldmunaga soovime juhtida tähelepanu, et turunduskommunikatsioonil on oluline roll ettevõtte brändi väärtuse ja tulu kasvatamisel," lisas ta.

Tehveri sõnul teeb tänavune Kuldmuna suure hüppe nii sisu kui ka vormi osas - lisandunud on mitmeid täiesti uusi kategooriaid, mis võtavad arvesse innovatsiooni reklaami- ja turundusvaldkonnas. Põhjalikult on üle vaadatud ka senised Kuldmuna kategooriad, et need vastaksid tänasele turuolukorrale ja motiveeriksid agentuure veel enam töid esitama.

Sadade Kuldmuna auhindadega pärjatud reklaamiagentuuri Kontuur Leo Burnett loovjuht Urmas Villmann lausus, et Kuldmuna on väga erakordne sündmus, kuna tegemist on ainsa reklaamifestivaliga maailmas, kus võistlevad ja peaaegu ka sajaprotsendiliselt võidavad eestikeelsed reklaamid. "Vaid Kuldmuna festival saab aru eestlase huumorist, eesti kultuurikontekstist ja meie mõtteviisist ning ajaloost. Kuna Kuldmunale saadetakse ainult Eesti agentuuride reklaame ja seda hindavad needsamad inimesed, kes sinna reklaame saadavad, siis Kuldmuna on nagu masin, mis künnab põllu, äestab, külvab seemne, kastab, koristab vilja, jahvatab jahu, segab taigna, küpsetab saiad valmis... ja sööb need ise ära," kommenteeris ta.

1990ndatel Eesti Reklaamiagentuuride Liidu algatatud ja hiljem ETKALi kätte läinud Kuldmuna festival sündis soovist tõsta esile neid andekaid Eesti meeskondi, kes suudavad kohaliku reklaami- ja turundusmaailma barjääre jõudsalt edasi nihutada. Nüüdseks juba 20. korda toimuv Kuldmuna on seega Eesti kõige vanem ja prestiižsem reklaamikonkurss, mille auhindadel on reaalne kaal nii üldsuse, tellijate kui konkurentide silmis.

Möödunud aastal kandideeris Kuldmuna festivalile 589 tööd reklaami-, disaini-, digitaalse reklaami, meedia, PR ning üritusturunduse kategoorias. Auhinnagalal jagati välja 24 kuldmuna, 23 hõbemuna, 23 pronksmuna ning lausa seitse erimuna.

Pääsmete müük auhinnagalale on alanud ning kuni 29.01 saab pileteid osta Ticketeri veebikeskkonnast soodushinnaga 99 eurot. Alates 30.01 maksab gala pääse 119 eurot.