Swedbanki ürituskorralduse juht: investeerige sündmustesse, mis ei raiska inimeste aega

Swedbanki sisekommunikatsiooni ja ürituskorralduse osakonna juhataja Kaia Valdmaa jagab saladusi panga kliendiüritustest ja firmasisestest sündmustest ning paljastab, mille põhjal suurettevõtted oma koostööpartnereid valivad.

Te töötate väga paljude inimestega. Kas te korraldate suhtekorraldus- ja massiüritusi iga-aastaselt? Kas võiksite tuua näiteid?

Jah, me oleme õnnelikud, et meil on üle 2500 töötaja ja üle 800 000 kliendi. See teeb meist ühe suurima tööandja ja finantsteenuste pakkuja Eestis ning kogu Baltikumis. Meie puhul ei ole massiüritused enam väga tavalised, kommunikatsiooni valdkonnas keskendume me rohkem erinevatele sihtgruppidele. Siiski toimub meil aasta jooksul paar olulist üritust klientide ja töötajate jaoks, kus osaleb umbes 1000 inimest ning mida võib lugeda massiüritusteks (Eesti turul).

Näiteks korraldame me suvel vastuvõtu oma kõige olulisematele klientidele ja uusaastagaala oma töötajatele. Mõlemad neist edutainment (education + entertainment) eesmärgil. Meil on käsil ka mitmeid sisekampaaniaid oma personali jaoks, mis nõuavad palju tööd. Eesmärgiks on kaasata neid erinevatesse heategevustesse ja äritegevustesse. Näiteks eelmisel suvel töötas rohkem kui 1200 meie meeskonnaliiget vabatahtlikuna heategevuslikes projektides.

Te töötate ka suurte kaubamärkidega. Kas korraldate üritusi ka partnerite jaoks? Millised on nende sündmuste peamised eesmärgid? Milliseid formaate te kasutate?

Jah, me korraldame sündmusi ka partneritele, seda näiteks kinnisvara sektoris. Peamine eesmärk on tavaliselt paremad koostöö- ja ärivõimalused. Formaat oleneb ürituse sihist, kuid enamasti on need seminarid ja väikesed konverentsid.

Kuidas korraldate sündmusi meediavaldkonnas?

Me korraldame igal aastal mitmeid meediaüritusi, mis on rohkemal või vähemal määral formaalsed. Hiljuti oleme rohkem keskendunud väiksematele kohtumistele, sest pressikonverentsid oma klassikalisel kujul ei ärata enam meediahuvi. Sellest hoolimata korraldame aeg-ajalt oma pressiruumis ka mõne traditsioonilise pressikonverentsi, mida on võimalik jälgida otseülekandes. Mõned ettevõtlus sektori sündmused toimuvad klientide ruumides, näiteks uuringutulemuste esitlused.

Kui tihti korraldate konverentse ja motivatsioonireise?

Meie ettevõtte sisekommunikatsiooni valdkonnas on sellised üritused rohkemal või vähemal määral kasutuses. Meil on 4 koduturgu, mistõttu peavad juhatajad ja muud asjatundjad aeg-ajalt kokku saama. Tavaliselt on tegemist kahepäevaste sündmustega, olgu selleks siis iga-aastane juhtide koosolek või personaaliosakonna tippkohtumine. Nende eesmärgiks on inimesi kaasata ning kindlaks teha, et kõigil töötajatel on samad fookuspunktid ja prioriteedid.

Kas olete korraldanud mõne firmaürituste spetsiaalselt Swedbanki jaoks? Millised on peamised väärtused, millest lähtute oma firmaürituste organiseerimisel?

Jah, Swedbankil on traditsiooniline uusaastagaala töötajatele. See leiab aset aasta alguses ja on üks oodatuimaid sündmusi. Kokku koguneb üle 1000 töötaja, kes tahavad kuulda, kuidas meie pangal läheb, millised olid eelmise aasta tulemused ja mis on ees ootamas. Muidugi kaasneb sellega pidulik õhtusöök, suurepärased esinejad ja võimalus luua uusi suhtlusvõrgustikke. Nendest mälestustest räägitakse sageli isegi aastaid hiljem. Töötjatele suunatud üritused on osaks meie väärtushinnangutest. Sellisete ürituste eesmärgiks on inimesi kaasa haarata ning edastad sõnumeid, mis on olulised nii meie pangale kui ka töötajatele. Me üritame töötajatesse süstida uhkustunnet, anda neile võimalust omavahel suhelda ja tunda, et nad on osa millestki erilisest.

Kuidas valite partnereid? Millised on teie peamised kaebused üritusturundusagentuuride suhtes?

Meie firma valib teatud perioodiks 2 ürituskorraldus partnerit. Muidugi arvestame hinna ja kvaliteedi tegureid, kuid sellest rohkem hindame vaeva, mida ettevõte on näinud selleks, et mõista meie väärtusi ja töökultuuri. Sellepärast usume me pikaajalistesse partnerlussuhetesse. Küsimus ei seisne vaid ühekordses edukuses, vaid pigem selles, kui pühendunud te olete klientide tundmaõppimisele, et kindlustada iga ürituse kordaminek. See määrab partnerluse edu.

Kui palju olete agentuurina valmis panustama meie ettevõtte tegevuse mõistmisele, meie eesmärkidele, meie organisatsioonikultuurile, meie kohale ühiskonnas ja ka nendele aspektidele, mille kallal meil on vaja pidevalt tööd teha? Need on küsimused, millele me vastuseid otsime. Aga see töötab mõlemat pidi. Meie kliendina peame olema valmis oma partneritega jagama seda, mis on meie jaoks oluline ning näitama üles usaldust. Ma võin öelda, et meil on vedanud, sest me saame töötada valdkona parimatega.

Milliseid ürituskorralduse trende ennustate?

Kindlasti pööratakse rohkem tähelepanu edutainment suunale, sest turg on sündmustest üle ujutatud, seda nii informatiivsest kui ka meelelahutuslikust küljest. Inimesed valivad väga hoolikalt, kuhu oma aega investeerida. Nii et meie kui korraldajad peame inimeste aega hindama ja pakkuma neile midagi, mis loob väärtust. Firmaürituste puhul tunnen, et inimesed tahavad rohkemat, kui vaid pidutseda. Nad tahavad inspiratsiooni, näha ja kuulda midagi, mis pakub uusi võimalusi ning on samal ajal ka lõbus.

Miks on Baltic For Events foorum kasulik sündmuskorraldus professionaalide jaoks ning neile, kes tahavad agentuuride abi ürituste läbiviimisel? Miks me vajame seda dialoogi?

Loodan, et BFEF annab meile parema ettekujutuse turu hetkeseisukorrast ja tegutsevatest ettevõtetest. Võibolla isegi murrab mõned müüdid, näiteks ettekujutuse, et kõik sündmused on peod :) Tänapäevases digitaalses maailmas muutub konverentsitööstus üha olulisemaks. See aitab meil oma sõnumit isiklikult edasi anda. Tänapäeval on see kujunenud tõeliseks luksuseks.

Mida teie isiklikult BFE foorumist ootate?

Ma tahan õppida teistelt spetsialistidelt ja loodan, et saan mõned uued ideed, et värskendada oma sissekujunenud käitumismustreid. Elus ei ole kunagi piisavalt inspiratsiooni!