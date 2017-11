TABEL | Euroopa reklaamiagentuuride kindlustunne kasvas pärast ülisuurt langust taas

Euroopa Kommunkatsiooniagentuuride Assotsiatsioon avaldas novembris reklaami- ja turundussektori värske kindlustunde indeksi. 2017. aasta esimese poole sügavale langusele on järgnenud väike kasv kolmandas kvartalis. Milline on seis Eesti vastava valdkonna ettevõtetes?

Esimesel poolaastal kukkus agentuuride kindlustunne lausa 16 punkti võrra. Kolmandas kvartalis kasvas see ühe punkti võrra ja maandus +3 peal.

Euroopa neljast suuremast reklaamiturust kõik kasvasid, kuid kolm jäid kokkuvõttes kindlustundelt miinuspoolele. Need on Suurbritannia, Itaalia ja Prantsusmaa. Suurbritannia tuli välja meeletust -29st ning jäi kolmandas kvartalis -17,9 peale. Itaalia sektori kindlustunne kasvas -21lt -5le. Prantsusmaa jäi -5 peale. Neljanda suure tegija ehk Saksamaa firmade kindlustunne tõusis +23 lausa +29 peale. Suurbritannia näitaja on euroliidu madalaim, vastukaaluks on Saksamaa jälle tugevaid.

Indeks näitab ka, et ettevõtete arendamise ning nõudluse kasvu näitajad on kahanenud. Esimene -2lt -3le ja teine -1lt -4le. Samas on ettevõtete hinnaga järgmisel kolmel kuul kasvamas nii nõudlus kui ka müügihind (vastavalt +10lt +16ni ning 0st +9ni).

Tööjõusituatsioon reklaamiturul on parem kui varem. See näit on kasvanud -1lt +5 peale. See on parandanud olukorda ka kogu valdkonnas. Kui varem takistas tööjõu nappus reklaamiäri arendamist 14% juhtudest, siis nüüd on see protsent 9.

Kaks riiki on olnud eriti suured tõusjad. Itaalia -21lt -5le ja Küpros -22lt +13le. Suurimad kukkujad on Hispaania +22lt -6le ning Rootsi +33lt +18le. Samas on Taani ja Rootsi ehk Põhja-Euroopa regioon endiselt regioonidest kõige enesekindlamad, kui rääkida hinnast, tööjõust ning nõudlusest.

Loe veel

Eesti tulemus kukkus kolme kuuga +9 pealt nulli.