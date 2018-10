Talendi teekond: kuidas jõuda väikesest Eestist L'Oreali peakontorisse Pariisi?

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas õppides tuleb aga esimesel aastal võtta algkursusi teistest sotsiaalainetest, läbi mille sattusingi kursusele, mida viis läbi väga kaasahaarav ja inspireeriv õppejõud Andres Kuusik. Just tema soovitas meil osaleda konverentsil, mille keskseks teemaks olid erinevate globaalsete ja kohalike brändide edulood, ning ettekandeid viisid läbi mitmed esindajad mu enda lemmikbrändide juurest, eriti elavalt on meelde jäänud Apple'i ja Dieseli esitlused. Neid kuulates valdas mind lihtsalt nii suur inspiratsioonipuhang ning otsustasin, et mina tahan oma psühholoogia teadmisi hoopis turunduses rakendada.

Kuidas saab kohalikust turundajast globaalne turundaja? Mis nõu annaksid Eesti turundajatele, kellel on ambitsioon jõuda globaalsesse turundusse?

Painutaks nüüd siinkohal ''teed tööd, siis tuleb ka armastus'' tsitaati nõnda, et tee tööd, siis tulevad ka võimalused. Ma usun, et miski ei tule iseenesest, sest konkurents globaalsete ettevõtete peakontoritesse on suur. Lausa nii suur, et mu kohalikud Pariisi sõbrad räägivad tihti, et see oleks nende jaoks peaaegu võimatu siinsesse peakontorisse tööle saada. Just seetõttu arvan, et kui on huvi saada globaalseks turundajaks, on väikeriigi harukontoris n-ö jala ukse vahele saamine ideaalne võimalus! Väikestel turgudel on jätkuvalt veidi vähem konkurentsi ja rohkem vabadust enda projekte ellu viia ning loovamalt läheneda, sest globaalsel tasandil ei ole see ettevõttele nii suur risk.

Kindlasti ei maksa mainimata jätta enda soovi välismaale liikuda, kuid sealjuures tuleb olla avatud erinevatele võimalustele - globaalsed ettevõtted ei ole reisibürood, et ütled sihtkoha ja homme lennutatakse. Väga tihti tuleb enne oma unistuste sihtkohta töötada mõnes muus välisriigis.

Ning viimaseks soovituseks ütleks midagi nii lihtsat, aga nii olulist, et ei saa seda mitte mainimata jätta - ole meeldiv kolleeg! Tundub nii triviaalne, aga näen kõrvalt liiga tihti, kuidas see unustatakse ning samas kui palju seda juhtkonna poolt kaalutakse, kui kedagi uut peakontorisse valitakse.

Oled L'Orealis teinud turundust nii Eestis kui ka Lätis ning nüüd ka peakontoris Pariisis, juhtides brändide turundust globaalselt. Mille poolest erineb kohalik ja rahvusvaheline turundus?

Kui kohalik turundustegevus on enamikes globaalsetes ettevõtetes keskendunud plaanide elluviimisele, siis globaalselt tegeleme strateegilise planeerimisega ning igapäevaselt oma riikide juhendamisega. Minu silmis on kohaliku turundaja tähtsaim roll olla oma tarbija ja turutrendide spetsialist, sest see on meile globaalsel tasandil väga väärtuslik informatsioon. Näiteks on meie

juhtida turundustegevus muude riikide seas ka Türgis, Ungaris, Rumeenias, Kasahstanis, Kõrgõzstanis - riikides, kus ma pole kunagi käinudki! Seega on ääretult vajalik, et kohalikud meeskonnad annaksid meile turust ja tarbijast piisava ülevaate.

Loe veel

Milliseid muutuseid oled märganud viimaste aastate jooksul oma valdkonnas? Mis Sinu tähelepanu reklaami ja kommunikatsiooni juures kõige enam saab?

Ma arvan, et ma ei ole eriti originaalne, kui ütlen, et kõige suurem muutus on sotsiaal- ja digitaalmeedia tulek, aga nii see minu arvates on! Kui neli aastat tagasi alustasin, läksid meie enamus turundusinvesteeringutest jätkuvalt n-ö traditsioonilisse meediasse - tele ja printmeedia, tänaseks aga on enamuste L'Oreali brändide meedia eelarve kõik suunatud just digitegevustesse. Sotsiaalmeedia tulekuga on hetkel vast kõige kuumemaks turunduskanaliks influencer'id ehk mõjuisikud. Ilumaailmas võiks öelda, et pole võimatu, et kõige edukamad neist on varsti sama suure varanduse omanikud, kui sotsiaalmeedia enda loojad. Tänaseks ei sõida ükski maailmakuulus ilu-influencer lennukis turistiklassis ega ööbi tavalises hotellitoas. Peaaegu iga kuu tuleb turule uus bränd, mis on loodud just mõne influencer'i poolt, kes kunagi läbi meie brändi tuule tiibadesse sai ning nüüd on meile arvestatav konkurent.

Digimaailma tulek ei mõjuta ainult reklaami, vaid ettevõtete jaoks tähendab see uuendusi tootearenduses, logistikas ning kõiges muus, mis on seotud sellega, kui kiirelt suudame uue toote turule tuua, sest tarbijal ei ole enam aega ega tahtmist oodata. Täna nägin, täna ostan, homme tarbin, ülehomme juba uus huvi! Infot paisatakse tarbijale tohutult, mis survestab ettevõtteid investeerima bännerite ning ilusate visuaalide loomise asemel sisuloomesse ning tarbijale väärtuse loomisesse. Seega kõige enam saabki tähelepanu see, kuidas saame olla tarbijale vajalikud, kuidas nende väärtustega haakuda, nende ootustega kohaneda.

Milliste agentuuridega Baltikumis ja rahvusvahelistel turgudel oled koostööd teinud? Mis on peamised erinevused? Millist nõu annaksid Eesti agentuuridele?

Baltikumis olid meie partneriteks erinevad loov- ja meediaagentuurid - MindShare, Inspired, Spring, McCann. Rahvusvahelisel tasandil on minu töö agentuuriga vähem seotud, sellega tegeleb pigem meie brändiloomele keskenduv osakond, kuid kindlasti võiksin erinevusena välja tuua selle, et rahvusvahelisel tasandil teeme palju enam koostööd n-ö meedia algpakkujaga, peamiselt näiteks Facebooki ja Google'iga. Läbi selle koostöö näen üha enam, kui palju määrab kampaania edu kanali algoritmide tundmine ning loovmaterjali välja töötamine nendele toetudes.