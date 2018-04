Talentide eest tuleb kõvasti võidelda. Milline on üks uus lahendus, mida kasutada võiks?

Sellist võimalust on kasutanud mitmed gigandid nagu näiteks Twitter, Google, Microsoft ja samuti nutikad väiksemad ettevõtted. Eestis on värbamisvideote ja töökuulutuste trend alles hoogu kogumas, ent siiski saab täna juba teerajajatena välja tuua näiteks Elisa, G4S, Sportland ning Circle K. Eelmainitud rahvusvahelised ettevõtted on tõdenud, et videol põhinev tööpakkumine aitab oluliselt paremini tutvustada mitte ainult tööpakkumist ennast vaid anda potentsiaalsetele talentidele eksklusiivse ülevaate ettevõtte töökeskkonnast, kultuurist, kolleegidest jne. Siinkohal tasub välja tuua viis olulisemat punkti videopõhise töökuulutuse eeliste kohta:

1. täpne ülevaade tulevasest töökohast, igapäevaelust ning eelistest teiste pakkumistega võrreldes;

2. inspireeriv ja huvi suurendav;

3. eeskujulik ettevõtte bränding ja mainekujundus;

4. nutiseadmetes lihtsamini kuvatav;

5. atraktiivne võimalus jõuda tööturul passiivsete inimesteni.

Loe veel

Koostamise ja loomise ning sisu osas on valikuvõimalusi mitmeid. Näiteks võib selle üles ehitada humoorika loona, teostada see intervjuu formaadis juhtivtöötajate või tulevaste töökaaslastega, teha virtuaalne ekskursioon tulevasel töökohal või hoopis midagi muud - loovusel ju teatavasti piire pole. Üldine soovitus on keskenduda olulisele ning mitte üle mõelda sellele, et tegu peab olema hollywoodi hinnaklassi ja

produktsiooni kuuluva videopildiga. Eeskujuliku klipi saab tehtud ka kasutades näiteks nutitelefoni ja mõnda üsna lihtsat vabavaralist videotöötlusprogrammi (VSDC Video Editor, iMovie vms). Ei maksaks teha ka tunniajast filmi vaid videol põhinev töökuulutus peaks olema piisavalt pikk, et anda terviklik ülevaade, kuid ka piisavalt lühike, et talent ei kaotaks huvi.

Samuti tasub arvestada juba enne salvestamist kuulutuse levitamise kanalivalikuga. Erinevad sotsiaalmeediakanalid võivad tekitada olukorra, kus soovitud tulemuseni ei jõuta. Veebikeskkondades võivad olla ka teatavad piirangud video formaadile ja pikkusele - Instagrami profiilis saab näiteks postitada vaid 1. minuti pikkust klippi. Videokeskkondade osas (Youtube ja Vimeo) võib probleemi tekitada asjaolu, et kuna näiteks Youtube'i laetakse igas minutis üles ca. 300 tunni jagu videomaterjali, jääb töökuulutus märkamatuks. Alternatiivina tasub kaaluda spetsiaalset videovärbamise keskkonda nagu näiteks www.seeker.ee, kus on võimalus nii linkida kui üles laadida videopõhine töökuulutus ning saab olla kindel, et see jõuab ka soovitava sihtgrupini. Lisavõimalusena on keskkonda integreeritud Eestis ainulaadne videointervjuu võimalus ning see muudab kogu värbamisprotsessi oluliselt paindlikumaks. Samuti on see mugav talentide jaoks, sõltumata ajast, seadmest või kohast.

Videotöökuulutuse eeliseid on seega mitmeid ning nende haldamist toetav keskkond ja tugi samuti olemas. Seega tasub proovida uusi meetodeid, kus värbamine muutub oluliselt põnevamaks, kiiremaks ja säästlikumaks. Nutikat värbamist!