Tallinna Sadama turundusjuht: börsile mineku kampaaniaga tuli täita mitu rolli

Kontuuris oli ka väga hea projektijuht, kes pani oskuslikult ja piltlikult kogu oma korruse meie kampaania jaoks tööle. Vähesed inimesed teadsid esialgu täpselt, millal see kampaania välja läheb, ka need, kes tegid selleks mingil kujul tööd. Me ei tohtinud lubada, et info kuskilt välja imbuks, sest see oleks võinud tähendada, et kogu asi jääb ära.

Milliseid väljakutseid veel kogesite?

Teatavasti oli korruptsiooniskandaal juba varasemalt meie mainet mõjutanud. Lisaks olid veel väiksemad ohud, mille osas arvati, et Tallinna Sadamal võib-olla ei ole kõige parem positsioon hetkel. Läbi kampaania pidime ikkagi näitama, et oleme tugev ja mitme tegevusvaldkonnaga ettevõte ja meil on võimalikud riskid maandatud piisavalt hästi.

Päris palju väljakutseid oli seotud info avalikustamisega. Erinevate info avalikustamise piirangutega tuli igal sammul arvestada, alustades väikesest veebibännerist ja lõpetades suurte meediapindadega. Kõik reklaamid pidi olema juriidiliselt korrektsed ja neile tuli lisada disclaimer ehk juriidilisest vastutusest lahtiütlemise tekst, mis muutus vastavalt kampaania ajale.

Need tekstid tuli kooskõlastada ja see kooskõlastamise ring oli väga suur - oli juriidilisi nõustajaid, pankade nõustajaid ja finantsnõustajad, kellel kõigil oli midagi öelda. Veel enne kampaania väljaminekut tuli aeg-ajalt ettepanekuid, et muudame ikka reklaamiteksti ära või kirjutame disclaimer'i pikemaks, kuigi sõnum oli juba kõikides materjalides välja töötatud. Oli teatav kartus, mis võis tuleneda sellest, et tegemist oli ikkagi esimese suure börsile mineku kampaaniaga ja inimestel oli seega vähe kogemust.

Üheks piiranguks oli ka asjaolu, et jaeinvestorile suunatud kampaaniat tohtisime teha ainult Eesti turul ja see ei võinud levida väljapoole. Tänapäeva infomaailmas on see üsna keeruline ülesanne, sest nii palju materjale on ju Internetis kergelt kättesaadav. Pidime mitu korda üle kinnitama oma välismaistest nõustajaile, et kui me teeme reklaami Facebookis, siis see on nähtav ainult nendele, kes on Eestis.