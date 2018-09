Tänapäeva mehed tekitavad ühes sektoris tõsiseid murepilvi

Raseerimisvahendite turg kukkus eelmisel aastal 5,1%. Tootjad nagu Gillette püüavad aru saada, kuidas „habemete ajastul" ellu jääda.

2018. aastal ei ole „habeme ajastu" läbi saanud ja see tähendab sileda näoga seotud tööstusele halba uudist.

CNN annab teada, et eriti leebelt suhtuvad raseerimisse alla 45-aastased mehed. Ettevõtted peavad aga tegema strateegilisi muutusi.

„Täna ei suhtuta meestesse enam negatiivselt, kui nad jätavad ühe raseerimiskorra vahele. Seda ei peeta laiskuseks või respekti puudumiseks," ütles Gillette'i Põhja-Ameerika asepresident Massimiliano Menozzi

Gillette'i uuringu andmetel on meeste keskmine raseerimise aeg kuus vähenenud 3,7lt 3,2le korrale.

Gillette üritas sekkuda sellega, et laskis eelmisel aastal hindu alla keskmiselt 12% ja üritas eelisjärjekorras turundada hoodusvahendeid nagu habemetrimmerit. Edgewell, kes omab brände Edge, Schick ja Personna, on tegemas kõva e-turundust ja relansseerib oma Schick Hydro brändi oktoobris.

Raseerimis-idufirma Harry's tõstis 112 miljonit dollarit, et otsida meeste hoolduse kõrvale muid suundi. Nende finantsjuht Rod R. Little'il oli aga teisipäeval investoritele positiivne sõnul. Ei ole ehk laialt teada, et ka meeste näokarvade maailmas käivad asjad tsükliliselt. Firma panustab sellele, et raseeritud pale on varsti jälle moes.

Samas on inimesed juba aastaid öelnud, et hipsteri-habeme aeg on ümber. Võib-olla on aeg leppida sellega, et habe ongi tulnud, et jääda ning raseerimisvahendite tööstus peab sellega kohanema või siis surema.