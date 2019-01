Tänavune Kuldmuna pühendatakse noortele tegijatele

"Juba 1990ndatel alguse saanud Kuldmuna konkurss on läbi elanud paremaid ja halvemaid aegu, aga täna võib julgelt öelda, et Kuldmuna auhindadel on reaalne kaal - seda nii agentuuri töötajate, klientide kui ka üldsuse silmis. Kuldmuna on ikkagi turunduse valdkonna tippsündmus. See on üks reaalseid motivaatoreid, mis ajendab rohkem pingutama ja võtma ka suuremaid riske, et teha midagi erilist ja silmapaistvat, mis omakorda meie valdkonda tervikuna edasi arendab ja selle olulisust kinnitab," märkis Avikson.

Möödunud aastal esitati Kuldmuna konkursile rekordilised 719 võistlustööd reklaami-, disaini-, digitaalse reklaami, meedia, PR ning üritusturunduse kategoorias. Auhinnagalal jagati välja 42 kuldmuna, 42 hõbemuna, 50 pronksmuna ning 5 erimuna.