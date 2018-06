Tehnoloogiaajakirjanik: kuidas ma sain lahti tüütutest müügikõnedest ja samamoodi võid ka sina saada

Viimastel nädalatel on mu telefoni ülaribasse tekkinud uut sorti ikoon. Enne selle märgi tekkimist ei tee telefon piiksu, ei värise, ei midagi. Lihtsalt muude tegemiste kõrvalt märkan, et telefon annab mulle miskist teada, kirjutab portaal Geenius.

Lähemal uurimisel avanes selline teade: "Blokeeritud +372 7660300, +372 6189131, +372 6189132," ja nii edasi. Ehk mulle on viimastel nädalatel päris palju helistatud sellistelt numbritelt ja mu telefon pole selle peale kõssanudki, pole teinud vähimatki piiksu ega näidanud, et mulle oleks vastamata kõnesid.

Võiksin olla muidu üsna pahane, sest ma ju otsustan ikka ise, kas mu telefonil on helin peal või on ta parasjagu vaikne. Ja kui vahel ei saa rääkida, siis pärast võiks näidata vastamata kõnesid.

Aga ma ei ole üldse pahane. Sest need on tuntud spämmerite ehk telefonimüüki tegevate agentide telefoninumbrid.

Väga järjekindlalt tahab minuga ühendust saada SaarPoll, et midagi küsida. Helvetia kapslid peaksid andma mulle elujõudu. Müügile on just nüüd tulnud Konstanti Pätsu kuldmündid!

Kõik need kõned on täiesti mõttetu ajaraisk, sest see müük ei arvesta absoluutselt minu vajadusi ja ma ei ole kunagi midagi nii ostnud.

Teatud ärimudeli eripära tõttu leiavad need firmad aga ikka ressursse, et selliseid mõttetuid kõnesid teha.

Aga ma võin nüüd avalikult öelda, et võite järgi jätta, sest mind ei häiri enam isegi mitte telefoni helin.