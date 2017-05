Tehnoloogiaettevõtte NEXD uueks juhiks sai Alex Rahaman ning ettevõte kolib oma kontori Londonisse, kus jätkatakse firma laiendamist.

Varasem on Rahaman olnud mobiiliplatvormi StrikeAd’i looja ja tegevjuht. StrikeAd’i ostis ostis 2015. aastal reklaamiplatvorm Sizmek.

Ettevõtte teatel võimaldab NEXDi loodud reklaamitehnoloogia vvõrreldes HTML5-ga luua ja edastada kordades väiksema kaaluga mobiilireklaame. NEXDi poolt välja töötatud Adcanvas mobiilireklaamide platvorm võimaldab kasutajal luua rich media ja videoreklaame võimalikult väikese mahuga, tegemata sealjuures kompromisse reklaamide kvaliteedis.

“Meie visioon on muuta seda, kuidas inimesed mobiilireklaame kogevad, ”ütles Rahaman, lisades, et ilma HTML5-le omaste piiranguteta on klientidel võimalik olulisel määral reklaami faili kaalu vähendada, mis omakorda suurendab kasutajate kaasatust ja näitamiste arvu.

Alex Rahamanil on üle kümne aasta juhtimiskogemust nii New Yorgis kui Londonis, tal on magistrikraadi Oxfordi ülikoolist.